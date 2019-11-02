公務員涉襲警被捕　治港也當踐行「第五個現代化」

10月31日晚，有示威者和警察於太子、旺角一帶發生激烈衝突，一名24歲姓譚姓男子被捕，後證實其為政務司司長辦公室男助理文書主任，當時有戴面罩，並襲擊警員。

官媒《人民日報》2日刊發題為《香港公務員必須守法 公共機構要有公心》的評論指出，現在有部分公營機構和公職人員的表現卻令人失望。

早前，一政務司司長辦公室男助理文書主任參與示威並涉嫌襲擊警員被捕。（資料圖片）

《人民日報》評論文章用三點表達了態度。第一，違反法律綱紀不容；第二，政治中立必須持守；第三，維持公心盡責履職。文章指，「恪守政治中立地執行職務，是公務員盡忠職守的基本要求。公務員必須確保自己所發表的意見，無損他們以專業、公正無私的態度有效地執行公務……公務員哪能一邊享受政府的高薪厚職，一邊胡作非為。」

《人民日報》該評論代表大陸輿論場的主流聲音，認為如今港府一些部門或公營機構，遇上違法示威，一直無原則地退讓。評論強調，在止暴制亂這個大是大非問題上，沒有中間地帶，容不得猶豫、徘徊和動搖。

曾擔任香港大律師公會副主席的資深大律師蔡維邦，此前致信公會主席戴啟思及其他執委，辭任公會副主席及其他職務。蔡維邦表示，身為大律師必須對示威者的暴力予以譴責；但因大律師公會選擇沉默，自己與公會分歧甚廣，因而選擇離任。

10月31日晚，黑衣示威者步出彌敦道。（陳浩然攝）

而港府此前也曾強調，公務員必須遵守法律。政府絕不容許也不會縱容公務員違反法律。

在近日剛剛閉幕的中共十九屆四中全會上，審議通過了《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。「國家治理體系和治理能力現代化」早在六年前中共十八屆三中全會閉幕時，就被多維新聞稱之為「第五個現代化」。

作為中國全面深化改革總目標的「第五個現代化」，實實在在地影響着中國社會的發展，在教育、法治、軍隊、制度建設等多個領域得到充分體現，特別是在法治領域提出全面推進依法治國，出台和完善一系列法律，進行司法體制改革。時隔六年，中共再度以中央全會決議的方式及規格為「第五個現代化」背書，其重視程度可見一斑。

但是，「第五個現代化」並非只是對中國大陸官僚系統的要求，目前香港局勢表明，港府和部分公職人員也不具備現代化的能力。在《人民日報》評論文章最後也認為，參與暴力活動的公職人員只是極少數，能夠守法紀、充滿正義感的公職人員依然是香港社會的中流砥柱。