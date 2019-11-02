【英國貨車39屍案】死者證實是越南人　央視：砸碎CNN的有色眼鏡

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生的貨櫃車藏屍案，英國警方最終表示相信車上死者都是越南人，而非早前所指中國人。 而當死者被指是中國人時，美國有線電視新聞網（CNN）記者曾就此向中國外交部挑釁性提問，結果發言人華春瑩當場表示有關的問題「很不合時宜」。 內地官媒《央視》周六（2日）再發評論，直指「以CNN為代表的一些西方媒體，從頭到尾都戴著有色眼鏡，扭曲事實、顛倒黑白」。

CNN記者當時指中國聲稱中華人民共和國成立70周年，取得巨大成就的情況，「但中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？外界應該如何理解？」

英國警方最終表示相信車上死者都是越南人，而非早前所指中國人。（資料圖片）

評論指，眾所周知，不管在任何國家、何種政治制度下，新聞都應當是一面鏡子，對正在發生的事情作出真實、客觀、公正的報道，「這種千方百計地把毫無事實依據的觀點與新中國成立70周年聯繫起來的提問，再次顯示了CNN讓觀點跑在事實前面的一貫做法。」

評論更又指，CNN作為具要重要國際影響力的知名媒體，「提問不僅罔顧事實，更毫無人道主義可言。無論膚色、國籍、種族、信仰，39條人命以這樣一種駭人聽聞的方式殞命，理應成為反思發展不平衡、探索構建『命運共同體』的一個切口，但卻變成一些別有用心者『跳樑』的舞臺，這對罹難者同胞家人來說，是往傷口上撒鹽」。

評論在最後稱「真相再次給CNN一記響亮的『耳光』」，「這記『耳光』不僅砸碎了CNN那副掉了戴、戴了壞的『有色眼鏡』，也打破了CNN沉迷於造謠、抹黑中國發展成就的陰暗幻想，更讓他們鼓吹的『專業主義』和『平衡報道』變成一個笑話」。評論指，「逝者已矣，令人痛惜！痛定思痛，讓遇難者安魂，這才是CNN們要做的」。

（央視）