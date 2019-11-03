【英國貨車39屍案】官媒：事件照出外媒醜陋面目　對中國懷有偏見

英國埃塞克斯郡（Essex）10月23日發生的貨櫃車藏屍案，英國警方最終表示相信車上死者都是越南人，而非早前所指中國人。而當死者被指是中國人時，美國有線電視新聞網（CNN）記者曾就此向中國外交部提問，發言人華春瑩當場表示有關的問題「很不合時宜」。 官媒《人民日報》就事件評論道，英國警方的結論照出某些西方媒體的「醜陋面目」，其對中國懷有根深蒂固的偏見。

《人民日報》製圖諷刺CNN被英國警方「打臉」。（人民日報）

文章以〈39名遇難者國籍確定誰的臉火辣辣？〉為題，稱英國警方的結論公布，如一面鏡子，照出某些西方媒體的「醜陋面目」；也如多棱鏡，折射出一些西方人士連日來的可笑立場，這就是：「對中國懷有根深蒂固的偏見，對中國人懷有居高臨下的蔑視，對中國發展懷有不加掩飾的敵意。」

文章反問，如今面對鐵的事實，「一些人的臉會火辣辣嗎？是否有愧怍之意？又能否誠懇認錯？」

標籤化中國只會自取其辱

文章批評，一些西方媒體把39人遇難事件當成政治工具，藉機「污名化」中國。比如在外交部的記者會上，有西方媒體記者提問稱中國日前舉行相關活動，慶祝70年取得的巨大成就和進步，「中國公民卻通過這種極端危險的方式離開中國，他們是出於何種動機？」這不是發問，這是發難；這不是關心，而是抹黑。「作為主流媒體的記者，尊重事實本是最基本的職業訴求，有的人卻信口開河，說話帶刺。」

文章結尾道，某些西方媒體不是不知道新聞倫理，而是懷著深深的偏見。「無論選擇性失明還是選擇性失聰，只要背棄事實，終將失去受眾的信任；挖空心思標籤化中國，背離媒體的本分，只會自取其辱。」