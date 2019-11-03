南京警方破獲手機「臥底」App大案　揭6萬人每日遭監聽跟蹤

南京警方近日在「淨網2019」行動中偵破一宗用手機「臥底」App竊取個人私隱信息的大案，發現有多達6萬多人每天被一款非法軟件監聽和跟蹤，但他們卻絲毫沒有察覺。

內地有多達六萬多人每天被這款非法軟件監聽和跟蹤，但他們卻絲毫沒有察覺。（央視）

南京警方7月偵破一宗詐騙案件，在檢查一名疑犯的手機時，發現有一個手機號碼不斷地向疑犯的手機發送即時位置及通話聊天內容。民警通過這個手機號碼聯繫上機主，機主竟表示完全不知道自己被監聽和跟蹤的情況。警方又發現機主的手機裏裝有一個應用程式，通過相關的私隱操作隱藏軟件圖標，讓機主無法察覺。

據報道，這款「臥底」App有多種功能，包括錄音、錄影、手機定位、實時拍照及屏幕截圖等。

警方調查發現，機主的妻子朱某懷疑丈夫出軌，從網上以999元（人民幣，下同）的價格購買這款「臥底」軟件，並悄悄地安裝在丈夫的手機上。警方一路追查到該軟件的編寫人宋某某，發現宋某某共製作四款定位監控軟件向外銷售，還租賃數台伺服器，這些伺服器中有多達400餘萬條個人信息，涉及內地6萬餘名受害人。

已有17名疑犯被捕

宋某某通過在全國範圍內招募軟件銷售代理人，以兩千元的價格將代理權出售給這些代理人，代理人再以200元至500元包月或者包年的價格將軟件賣給客人。目前警方明確的代理人有40餘人，涉案金額還在查實中。截至今年10月31日，專案組已在河南南陽、河北石家莊、山東濟南等地拘捕疑犯17名，偵查工作正在進一步展開。

（央視）