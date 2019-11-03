【逃犯條例】王振民：靠香港本地法律制度完全可以止暴止亂

反修訂《逃犯條例》引起的示威浪潮持續。清華大學港澳研究中心主任、前香港中聯辦法律部部長王振民昨日（２日）表示，要儘快結束街頭暴力，英國留給香港一個巨大的遺產就是健全的法治，靠香港本地的法律制度完全可以止暴止亂，並不是沒有工具可用。

王振民表示，要儘快結束街頭暴力，靠香港本地的法律制度完全可以止暴止亂，並不是沒有工具可用。(資料圖片)

2019第六屆中國「引進來」與「走出去」論壇暨第六屆中國企業全球化論壇在北京舉辦，王振民在論壇上演講，稱香港是國際貿易金融中心，這個作用一直在加強。「很多人說中國內地全面開放後香港的作用在減弱，實際上沒有減弱。內地和香港的貿易額每年4000多億（美元），內地利用香港平台做生意，外國利用香港平台做中國的生意。」

王振民又稱，現在有人要把這個平台推翻「掀掉」，本來大家都在這個鍋裏吃飯，現在有人把鍋砸了。這不僅要損害中國的利益，損害香港的利益，也損害很多國際投資者的利益。

王振民指，過去大家都在用香港做生意，但都忽視了對香港的保護， 也就是要排除非貿易、非金融的干擾，排除把香港由經濟金融中心變成政治中心，這是所有人應該共同努力的，特別是今天要盡快結束街頭暴力。「英國留給香港一個巨大的遺產，就是健全的法治，靠香港本地的法律制度完全可以止暴止亂，並不是沒有工具可用。」

(綜合報道)