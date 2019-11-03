【11.2集會】中央政法委：燒新華社大樓，香港暴徒已突破文明底線

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香港反對《逃犯條例》示威衝突持續。周六（2日）下午有激進示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構《新華通訊社》（新華社）香港分社，地下玻璃外牆全破壞，大堂遭縱火。

針對事件，中央政法委公眾號《長安劍》刊文，形容「香港暴徒已突破文明底線」，又指暴力不可原諒，他們將付出應有的代價。

新華社玻璃被破壞，被淋紅油。（鄭翠碧攝）

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文章以〈火燒新華社香港大樓，香港暴徒已突破文明底線〉為題，稱暴徒向大樓投擲燃燒彈，不顧樓內人員的安危，視生命如草芥。而對新聞機構的野蠻襲擊，不僅突破法律底線、道德底線，更突破文明底線。

文章稱，言論自由寫在《中華人民共和國憲法》，寫在《香港特別行政區基本法》，也寫在每一個文明社會的法律，「一個文明的社會，必然允許言論在法治的範圍中有辯論的空間，而歷數暴徒的所作所為，他們就是在摧毀這個空間......他們不止一次毆打報導反對聲音的記者，他們無時無刻不在網絡上威脅恐嚇，那些哪怕露出一絲不滿的網民。」

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文章形容，「暴徒們」在傳達一個比攻擊普通市民、毆打普通記者、威脅普通網民更加強烈的信號，一個旨在製造恐怖的信號，「而這針對言論自由精心謀劃的暴力和公然挑釁，在人們心中播下的恐懼種子，就成為暴徒們弄破別人喉嚨的毒，捅破別人耳膜的針......對這種反文明的行徑，任何一點同情都是助紂為虐，暴力不可原諒，人生而不被恐懼支配的權利必須堅決捍衛。」

文章結尾道，香港是中國不可分割的一部分，香港還有日夜不休止暴制亂的警察，香港還有為公平正義敲響法槌的法官，香港還是一個法治的社會，「只要這個事實不變，暴徒就絕逃脫不了法律的懲罰，他們的政治圖謀，就只能是黃粱一夢！」

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