潘雲鶴：中國人工智能研究水平僅次美國　唯產業發展基礎薄弱

11月3日（周日），中國工程院院士、國家新一代人工智能戰略諮詢委員會組長潘雲鶴在中國人民大學「科學大講堂」首期公開課上指出，以全世界人工智能的研究水平來講，美國第一，中國和英國可以並列第二。但他亦指出，中國人工智能產業發展基礎薄弱。

潘雲鶴在中國人民大學「科學大講堂」首期公開課上指出，以全世界人工智能的研究水平來講，美國第一，中國和英國可以並列第二。（《澎湃新聞》）

潘雲鶴稱，全世界最好的前1%人工智能研究論文一共是3530篇，美國佔1300篇，中國1100篇，中國排在第二位，然後英國排在第三。如果再把3000多篇論文中間最好的100篇拿出來看，美國是59篇，英國19篇，中國只有16篇，中國只能佔第三位，「全世界人工智能的水平，美國第一，中國和英國可以並列第二，我們數量多一些，他們的質量更好一些」。

而從人工智能產業上比較，潘雲鶴表示，中國人工智能產業發展基礎薄弱，從人工智能核心產業來講美國第一，中國第二，但和中國相比，美國的優勢很大。「人工智能產業如果劃分為機器學習、技術平台、處理芯片、智能語言理解、計算機視覺、無人機、智能機器人、自動駕駛、語音識別等九類，那麼，統計顯示大部分領域美國企業數量比中國多，機器人、語音識別、智能無人機這三個領域中國企業的數量比美國多。」

新一代的人工智能有哪些特徵，其發展目標又是什麼？潘雲鶴解釋道：「現在越來越多的人工智能科學家意識到，機器的智能和人的智能是兩種有區別的智能，一種是矽片的智能，一種是有技術的智能，這兩者之間一定是各有所長，最好的辦法是它們聯成一體，能夠自如地運用，使他們構成一個比人和機器更聰明的智能體來為人服務，這應該是人工智能發展的新目標。」

（《澎湃新聞》）