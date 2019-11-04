【2020大選】大陸推出對台26條　陸委會：企圖介入台灣選舉

中國大陸於4日（周一）發布「對台26條」，其中包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網絡建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件，還表示台灣職業運動俱樂部可加入大陸職業聯賽等。 對此，台灣陸委會隨即發出聲明，指中國大陸意圖分化台灣，更證明北京企圖介入台灣選舉。

陸委會表示，相關措施是在2018年「惠台31項措施」基礎上延伸擴大、變換花樣、包裝宣傳，相關內容不改「名為惠台、實則利中」本質，更夾帶進行「一國兩制」的政治操作，這是「習五點」後，北京當局對台政軍施壓、威嚇台灣接受其「一國兩制」主張的兩面手法，其「拉打兩手」人盡皆知，也難以拉近兩岸距離。

陸委會指中國大陸意圖分化台灣，更證明北京企圖介入台灣選舉。（資料圖片）

陸委會強調，北京時隔一年多後再度推出所謂「26條措施」，只是掩飾「31項措施」執行不彰的事實，也反映中國大陸經濟下行壓力及各部門間協調限制，實施成效言過其實，完全禁不起檢驗；更反映台灣人民拒絕「一國兩制」、不認同中共統戰分化的結果。中共企圖透過融台促統政策措施、拉攏台灣，意圖分化台灣內部，更證明企圖介入影響台灣選舉。

最後，陸委會表示，自2018年以來蔡英文政府已持續追蹤評估大陸對台提出的「31項措施」，並輔以推動「壯大台灣」相關策略、優化台灣整體環境，同時也關注後續中共作為對台影響，提醒台灣民眾兩岸制度差異，及赴陸應注意可能風險。對於中共方面新近推出的同等待遇，民進黨政府相關單位仍將嚴肅看待，並進一步評估及妥慎應處；呼籲中共官方具體落實對台商等台灣民眾的投資與生活具體保障。

台外交部：意在最終吞併台灣

此外，台灣外交部也針對其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」表示，「中華民國台灣是主權國家，政府對台灣民眾行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。」同時指出，所提措施只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終吞併台灣。該部強調，「拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。 」

另針對26條中的「台灣同胞可申請成為農民專業合作社成員，可申請符合條件的農業基本建設項目和財政項目」，被視為向台灣農民與農業界招手，台灣農委會主委陳吉仲表示，要在國與國、政府與政府簽訂協議下投資，會比較有保障。

（綜合報道）