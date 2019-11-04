中國鐵路虧損究竟有多嚴重？　18個鐵路局有12個虧損

高鐵盈虧話題一直是外界關注的一個焦點。11月4日（周一），據內媒第一財經報道，在京滬高速鐵路股份有限公司最新披露的招股書中，中國國家鐵路集團有限公司下屬公司的盈利情況首次公布，其中18個鐵路局就有12個虧損。

據悉，18個鐵路局分別是：太原、武漢、鄭州、上海、西安、南昌、濟南、呼和浩特、青藏、廣州、南寧、烏魯木齊、昆明、蘭州、北京、瀋陽、哈爾濱、成都。其中有12個虧損，瀋陽鐵路局、哈爾濱鐵路局、成都鐵路局虧損額度最大，2018年虧損均在百億元（人民幣，下同）以上，2019上半年也都在50億元以上。

報道指出，上述三家子公司2018年淨利潤分別為負113.56億元、負125.87億元、負126.75億元；2019年上半年的淨利潤分別為負66.95億元、負65.17億元、負50.56億元。2018年只有太原鐵路局、武漢鐵路局、鄭州鐵路局、上海鐵路局、西安鐵路局、南昌鐵路局盈利。

報道稱，鐵路局的盈虧與多種因素有關，包括區域經濟的發展狀況、鐵路貨運、客流量大小、高鐵建設投入等。比如在高鐵建設方面，不僅前期的投入耗資巨大，後期的運營和維護成本也很高。在各種因素之下，可以預見的是，未來高鐵大面積虧損的局面仍將持續。

不過，第一財經在文中指出，高鐵建設不能簡單的用盈虧來衡量，因為社會效益超過了盈虧本身。高鐵的發展，顯著改善了人們的出行條件，而且帶動了沿線經濟增長和相關產業結構升級，產生了溢出效應。

雄安高鐵站地下結構近日封頂，目前已經全面轉入地上主體結構施工，預計2020年底正式投入使用。（視覺中國）

華南城市研究會會長、暨南大學教授胡剛認為，高鐵、城際軌道對城市群、都市圈的構建至關重要。高鐵的發展，極大地提升了區域間資源要素流動的效率與水平，對於促進產業的分工和協作、加速都市圈和城市群的發展起到重要的作用。

除經濟效益外，還潛藏着巨大的社會效益。高鐵的開通不僅可以帶動沿線旅遊業，還可釋放平行的鐵路通道貨運能力，對於降低貨物運輸成本、加強環境保護都有重要的推動作用。

中國高鐵營業里程世界第一

據國家統計局的數據顯示，中國為世界上唯一高鐵成網運行的國家。高鐵營業里程超過世界高鐵總里程的三分之二，居世界第一位。未來的高鐵里程還將增加。按照規劃，中國到2035年，將基本實現內外互聯互通、省會高鐵連通、縣域基本覆蓋。

軌道交通產業的帶動效應顯著，世界銀行中國局局長芮澤（Martin Raiser）曾公開表示，中國修建了世界上最大的高速鐵路網，其影響遠遠超過鐵路行業本身，也帶來了城市發展模式的改變、旅遊業的增長以及對區域經濟增長的促進。

芮澤（Martin Raiser）曾表示，中國修建了世界上最大的高速鐵路網，帶來了城市發展模式的改變、旅遊業的增長以及對區域經濟增長的促進。(資料圖片)

中國當下修建了世界最大的高速鐵路網，已成為全球高鐵里程最長、運輸密度最高、成網運營場景最複雜的國家，覆蓋中國的「四縱四橫」高鐵網已經建成，「八縱八橫」的高鐵藍圖也已經公布並正在輔助實施。

有評論指出，中國的高鐵雖然目前依舊處於虧損，但隨着大量高鐵路線的開通，在未來的發展時間中，高鐵將代替普通鐵路，到時候局面將扭虧為盈，並成為中國出行的最大優勢。