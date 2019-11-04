【觀察】台灣被納入「第五個現代化」規劃　北京對台工具箱再出招

繼去（2018）年出台的惠台31條措施，2019年11月4日大陸國台辦和國家發改委等20個有關部門再推出《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱「26條措施」），涉及了對在陸台企和台人提供進一步的同等待遇。

大陸全國政協主席汪洋於11月4日在南京的兩岸企業家峰會上致詞時，宣佈國台辦剛對外發布的對台26條措施。（中央社）

綜觀這26條對台新措施，陸方的解讀是貫徹習近平今（2019）年初在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會的講話，以及甫落幕的中共十九屆四中全會精神，也是已經實施了一年多的31條措施的延續。

事實上，31條措施出台後，大陸各省市紛紛推出了廣招台人的優惠細則，在中央的大政方向上競相加碼。此次新推出的26條措施，不少內容都是陸方已經在做的項目。其中包括最受人矚目的，台人可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件，這一項在過去並不乏前例。如今正式由官方形成白紙黑字的文件，對台灣的宣示效果更為顯見。

除了26條的細項之外，更為值得探究的，其實是為什麼在這個時間點推出對台新政？

中共十九屆四中全會公報強調要「完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的製度安排和政策措施」，隨後即體現在最新的對台26條措施。（新華社）

首先，2019年10月31日中共四中全會發佈會議公報，其中13個「堅持和完善」重點突出了服務型政府、人民文化權益保障制度、民生保障制度、社會治理制度等，作為中國大陸推進國家治理體系和治理能力現代化的重要支柱。在《香港01》概括為「第五個現代化」的內涵中，中國大陸在器物層次的現代化基礎上，將進一步落實精神和社會層次的現代化，把人民生活的「小事」視為完善「制度治國」的「大事」。

相隔不到一個星期，大陸國台辦和相關部門推出的對台26條新措施，在相當程度上對應了中共四中全會在「第五個現代化」的開綱列線，無論在涉及台企的融資貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，或是涉及台人的領事保護、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審等面向，基本上都涵蓋了台灣人與大陸「融合發展」過程中面臨到各種經營或生活細節的優化。而且有別於過往經驗，國台辦在政策出台當天，立刻在網站上發出了「逐條解讀」。

也就是說，台灣被涵納進了北京「第五個現代化」的規劃之中，試圖從制度優勢著手，開展出一條解決台灣問題的新方法、新途徑。

美國參議院10月29日一致通過《台北法案》，要求行政部門採取積極行動支持台灣與全球的外交關係。（Reuters）

其次，對北京來說，「第五個現代化」也是中國應對中美結構性矛盾所給出的一劑方案，兩岸之間的競逐其實就是中美角力的縮影。同樣在今年10月底，美國參眾兩院以極快的速度通過了《台北法案》，被視為美台關係進一步緊密提升的象徵。然而，《台北法案》關於台灣外交和國際參與的核心內容，卻都未要求美國國務院提出報告；關於《台灣旅行法》鼓勵美國高階官員訪台的部分，對於行政部門更是無約束力，如同《香港01》此前所評論的：「只剩口惠」。

以現實的觀點來看，美國和北京在2020年台灣大選前夕分別推出了《台北法案》和「26條措施」，當然都有在台灣施加影響力的意圖，都是各自「介選」的「陽謀」，不像台灣陸委會和其他部門所描繪的那般「陰謀」。

北京從對台的「工具箱」裡拿出工具，接連出招，就看台灣政府如何以對。（VCG）

那麼，接下來值得問的，就是僅有「口惠」或是「務虛」的《台北法案》，會否像過去美國在台灣歷屆大選中發揮那麼大的影響力？當《台北法案》遇到了「務實」且細化到台灣人生活細節的「26條措施」，何者更能在台灣民眾心中發酵呢？

平心而論，北京新出台的「26條措施」，當然是其解決台灣問題工具箱裡的其中一項。以中國大陸在兩岸關係所處優勢及其發展實力而言，箱子裡能拿出的工具既有硬也有軟，在緊縮與紅利之間，加壓台灣社會直面兩岸未來何去何從的大問題，2020年的大選只是其中一個節點而已。

台灣執政的民進黨政府，大可以從「統戰陰謀」來詮釋「26條措施」，也可以站在自由民主和印太戰略的立場大加擁抱《台北法案》。然而，北京出台「26條措施」意義在於，兩岸政治上雖有大大小小的磕絆，但民間社會的關係卻越發緊密，如果北京循著「打鐵還須自身硬」的思路發展「第五個現代化」，而美國則是在選舉制度與普世價值方面持續對台灣發出號召，台灣在中美虛虛實實之間的擺蕩，難保不會發生意料之外的轉變。這恐怕才是北京那個工具箱令人難以輕忽的地方。