美批華在南海事務上威嚇東盟國家　中國外交部：美方不應指手劃腳

美國國安顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）周一（4日）在泰國曼谷舉行的第35屆東盟峰會（ASEAN）上，批評中國在南海事務上威嚇東盟國家，阻止後者開發近海資源。 對此，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上指出，美方不是南海問題的當事國，不應對南海事務指手劃腳，不應在南海地區興風作浪。

針對奧布萊恩的言論，耿爽表示，將進一步了解事件並核實情況。他強調，在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢總體保持穩定。美方不是南海問題的當事國，應當充分尊重區域國家維護南海和平穩定的努力，而不應對南海事務指手劃腳，不應在南海地區興風作浪。

耿爽還提及，周日（3日）在曼谷舉行的第22次中國-東盟領導人會議上，中國國務院總理李克強和與會的東盟國家領導人一致同意，要共同維護好南海的和平穩定，要按照共同商定的時間表來積極推進南海行為準則的磋商；與會的東盟國家領導人還一致認為，東盟-中國關係是東盟夥伴關係中最具活力的一組關係。「我想，這是對美方挑撥離間企圖的有力回應。」

此外，李克強3日還提到在制定「南海行為準則」（COC）方面取得的進展，指中國與東盟在過去1年內提前完成該準則草案一讀，爭取在明年完成二讀。

（綜合報道）