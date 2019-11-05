【逃犯條例】香港亂局發酵　內地官媒批網絡平台成暴力策源地

香港反修例風波至今，各類暴力事件不斷上演，內地主流輿論在關注暴力行為本身的同時，亦在探尋暴力頻發背後的因素。致力於維穩的最高機構、中央政法委官微「長安劍」則將目光聚焦在香港兩大網絡平台LIHKG（連登）和Telegram。

香港反修例風波至今已5個月。（資料圖片）

LIHKG，俗稱連登，是香港的網絡討論區；Telegram則是一個跨平台的即時通訊軟件。兩者獲內地關注的直接原因在於香港高等法院於10月31日發佈禁制令，要求不得發佈煽動暴力的信息，有效期至11月15日。

「長安劍」11月4日發布的文章中，將連登和Telegram稱為香港亂局「暴風眼」中的兩個「策源地」，繼而導致出現助長暴力事件頻發的怪象不斷。

香港近來各類暴力事件中，「襲警」、「割頸」、「私了」（動用私刑）、「裝修」（打砸商鋪）、「攬炒」（玉石俱焚），不斷見諸輿論。「長安劍」指，這些都是連登、Telegram「血淋淋攻略」從網上走向網下的結果。

中央政法委官微續指，連登被發現存在諸多暴力教程，包括襲警攻略、割頸教程、自制攻擊性武器技術貼，以及攻擊不同政見者背後的「私了」「裝修」暴力理念。同樣地，以減少受傷和被捕人數的防暴教程亦出現在這兩個平台中。

「長安劍」還指出連登、Telegram存在非法曝光隱私、造謠等問題。作為止暴制亂的主力，港警的諸多個人信息、家人信息卻遭非法曝光，兩個平台出現諸多「伏擊警察」、「禍必及妻兒」、「黑警死全家」的信息。

這兩個平台亦被指出現各種實際已獲港警證實的謠言，包括「警察性侵被捕女子」、「警察臥底扔燃燒彈」、「8·31港鐵太子站死人等。」另外，「長安劍」也指前述平台是示威者眾籌資金的渠道之一。

在提及上述「怪象」後，「長安劍」援引知情人士的話稱，連登和Telegram在此次反修例風波扮演者指揮平台的角色。其中，Telegram用於「內圈決策」，供示威者接收指令和決定行動方案；連登用於「外圈決策」，由示威者討論行動倡議，進行宣傳動員。實際上Telegram的核心決策群組中的少數人，才是所謂抗爭行動的指揮中心。

「長安劍」最後意有所指地說，「相信會理性思考的人都能進行合理聯想，到底是哪些人會那麼處心積慮地躲在幕後搞亂香港，進而牽制中國崛起呢？」

在連登和Telegram前，美國蘋果公司一款能夠為使用者即時提供香港警察所在區域的APP，因被指被激進示威者用於躲避警方追捕而受到內地輿論批評。隨即蘋果公司宣布下架該APP。

與蘋果公司擁有龐大的內地市場因而不得不忌憚北京的態度不同，連登和Telegram則不受內地限制。因而，有北京觀察人士表示，在內地輿論表達關注外，香港官方更需要做出具體且長期的管制行動，以避免更多暴力滋生和不斷蔓延。