上海進博會開幕　習近平宣布推進對外開放五大舉措

11月5日（周二）上午，第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇在上海國家會展中心開幕。國家主席習近平出席開幕禮並發表主旨演講。 習近平宣布了中國持續推進對外開放的五方面措施，其中包括繼續擴大市場開放及優化營商環境等。

第二屆中國國際進口博覽會於11月5日至10日在上海舉行。 (網絡圖片)

習近平稱，他在首屆進博會上宣布了中國擴大對外開放的5方面舉措，對上海提出了3點開放要求。一年來，這些開放措施已經基本落實。去年，他在進博會期間舉行的雙邊活動中同有關國家達成98項合作事項，其中23項已經辦結，47項取得積極進展，28項正在加緊推進。

習近平說，經濟全球化是歷史潮流，大江大河奔騰向前的勢頭是誰也阻擋不了的。各國應該堅持人類優先的理念，而不應把一己之利凌駕於人類利益之上。要以更加開放的心態和舉措，共同把全球市場的蛋糕做大、把全球共享的機制做實、把全球合作的方式做活，共同把經濟全球化動力搞得越大越好、阻力搞得越小越好。

堅持「拉手」而不是「鬆手」

習近平稱，應該堅持以開放求發展，深化交流合作，堅持「拉手」而不是「鬆手」，堅持「拆牆」而不是「築牆」，堅決反對保護主義、單邊主義，不斷削減貿易壁壘，推動全球價值鏈、供應鏈更加完善，共同培育市場需求。

5日（周二）上午，第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇在上海國家會展中心開幕。國家主席習近平出席開幕禮並發表主旨演講。(影片截圖)

習近平又指，創新發展是引領世界經濟持續發展的必然選擇。為了更好運用知識的創造以造福人類，應該共同加強知識產權保護，而不是搞知識封鎖，製造甚至擴大科技鴻溝。

習近平又表示，世界經濟發展面臨的難題，沒有哪一個國家能獨自解決。圍繞共建世界經濟，他提出3點倡議：第一，共建開放合作的世界經濟；第二，共建開放創新的世界經濟；第三，共建開放共享的世界經濟。

習近平說，中國有近14億人口，中等收入群體規模全球最大，市場規模巨大、潛力巨大，前景不可限量。中國將更加重視進口的作用，進一步降低關稅和制度性成本，培育一批進口貿易促進創新示範區，擴大對各國高質量產品和服務的進口。

中國正在加快推動形成全面開放新格局

習近平說，中國對外開放是全方位、全領域的，正在加快推動形成全面開放新格局。中國將繼續鼓勵自由貿易試驗區大膽試、大膽闖，加快推進海南自由貿易港建設，打造開放新高地。中國將繼續推動京津冀協同發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高質量發展新的國家戰略，增強開放聯動效應。

習近平稱，站在新的歷史起點，中國開放的大門只會越開越大。中國共產黨剛剛舉行了十九屆四中全會，制定了關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定，其中包括很多深化改革、擴大開放的重要舉措。中國將堅持對外開放的基本國策，堅持以開放促改革、促發展、促創新，持續推進更高水平的對外開放。

他又宣布中國持續推進更高水平對外開放的五方面措施：第一，繼續擴大市場開放；第二，繼續完善開放格局；第三，繼續優化營商環境；第四，繼續深化多雙邊合作；第五，繼續推進共建「一帶一路」。

（綜合報道）