人民日報：進博會展現中國擴大對外開放的堅定決心

第二屆中國國際進口博覽會於11月5日至10日在上海舉行，官媒《人民日報》今日（5日）發表評論文章，表示在貿易保護主義和逆全球化思潮泛起的背景下，進博會不僅展現了中國擴大對外開放的堅定決心，也為世界經濟增添了新動能。

據官方介紹稱，第二屆進博會採購商註冊數已超過50萬。（視覺中國）

文章指，進博會釋放出巨大溢出效應。上海專門搭建首批30個「6+365天」常年展示交易平台，促進展品變商品。今年5月開業的虹橋進口商品展示交易中心是其中的主平台，集保稅展示、商品交易、物流倉儲、通關服務於一體，截至10月已吸引來自26個國家的400多個品牌、2500多種單品入駐。

同時，溢出效應還延伸至體制機制建設。上海海關為專門對接進博會、隨時響應進博會需求，設立了上海會展中心海關。如今，該海關已經常態化，並為其他國際展會提供「一攬子」保障和「一站式」服務。

文章指，進博會猶如一扇窗戶，透射著中國對外開放的決心和力度。不久前，國際貨幣基金組織發布最新的《世界經濟展望》報告，下調2019年全球經濟增速預測至3%，主要原因之一便是全球貿易的不確定性。在貿易保護主義和逆全球化思潮泛起的背景下，進博會不僅展現了中國擴大對外開放的堅定決心，也為世界經濟增添了新動能。

（《人民日報》）