馬克龍帶德國部長訪華　專家：展現法政府對歐洲統一利益考量

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華，德國教育和研究部長以及德國商界的代表人員也在其隨訪團隊中。 對此，有專家表示，馬克龍政府會將更多精力投入到歐洲以外的全球事務中，而訪華團隊的人員構成展現出馬克龍政府對歐洲統一利益的考量。

11月5日，中國國際問題研究員助理研究員範鄭傑文章指出，敢於突破和冒險既是馬克龍贏得國內政治選舉的關鍵所在，也成為了其治下法國外交的突出色彩。馬克龍政府在接下來的任期中將更多與其他力量進行接觸，將更多精力投入到歐洲以外的全球事務中。

文章認為，歐洲對法國而言仍是全球外交的根基。此次馬克龍訪華團隊的人員構成也展現出馬克龍政府對歐洲統一利益的考量。

文章還指出，馬克龍富有雄心的外交行動背後，是法國國內改革和歐洲一體化深化的舉步維艱。法國作為歐洲高福利社會的典型代表，養老金制度、公務員退體制等結構性問題日積月累，對於法國曆屆領導人而言都是難啃的硬骨頭。

此外，法國戰略自主性和冒險精神也使馬克龍招致了其他歐盟成員國的不滿。文章稱，法國更多追求戰略自主、發揮槓桿作用的同時，其單打獨鬥也遭到了歐洲盟友的詬病。尤其是馬克龍推動歐俄關係的改善觸及部分歐洲國家的核心利益，爭議頗多。

另據法廣網報道，馬克龍決心在與中國打交道時既顧及法國的利益又高舉歐盟的旗幟，但這並不容易。

法新社則指出，中國以其強勢，獨有的經濟和政治制度，正在改變世界的面孔，這向法國提出了多重挑戰。報道還指出，不僅法國，整個歐盟，越來越需要一個統一的清晰的面對中國的立場。但同時，法國也希望從歐洲整體的角度去思考問題，歐盟委員會已明確提出中國是歐盟的「系統性對手」。