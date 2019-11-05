【觀察】中國南海強力「維穩」　北京順勢推十年開發規劃

海南在近日發佈的「海南省現代化海洋牧場建設規劃（2019-2030年）」環評信息中，披露了擬在海南島近岸海域及三沙群島海域選址佈局46個、共31128公頃海洋牧場的規劃。規劃還披露將打造「四片、七區、四十六場、四十六園、四十基地、四配套」海洋牧場發展空間佈局，覆蓋範圍除海南島本島外，還囊括西沙群島、中沙群島、南沙群島。

海南推出雄心勃勃的規劃的基礎在於，中國已在南海深處的無人島礁打造出規模龐大的人工島礁，其中包括西沙永興島，南沙永暑島、美濟島、渚碧島、東門島、南薰島、赤瓜島、華陽島。

中國在南沙群島造出的永暑島。（南海研究論壇）

中沙群島目前雖無成型的島嶼，但中國自2012年以來實控的黃巖島有望成為下一個開發的大型礁盤，鄰近的菲律賓和域外美國皆表示反對中國造島。

另一方面，中國開發的相關技術能為上述規劃提供支持。為解決島礁有人長期駐守問題，新晉中央委員的馬偉明所帶領的團隊成功研製風光柴儲多能源智能微網系統，破解偏遠島礁供電難題，目前已應用於南沙島礁。

為解決海洋開發所需的能源問題，早在2016年南沙造島期間，中科院核能安全技術研究所就在積極開發迷你型核電源裝置「核電寶」，被認為能夠部署在島礁上。

中國已成功解決南沙群島的能源供給問題。（南海研究論壇）

針對海洋牧場建設本身，中國亦已開發出被農業農村部長韓長賦視為國之重器的裝置。公開信息顯示，該國研發出的首座全潛式深遠海大型智能養殖裝備「深藍1號」已在黃海應用。該裝備是全球最大的全潛式大型網箱，能抗12級颱風、管道運送三文魚，單次養殖產量達1,500噸。

其三也是最重要的是，隨着實力的外溢，中國已逐漸加大對南海的控制力度。雖然北京始終否認軍事化南海島礁，但藉助人工島礁中國海空常態化監控機制已形成，對周邊國家甚至是域外美日印等國威懾能力也大幅增強。

中越萬安灘對峙，中國勘探船甚至「貼近」越南近海不斷地進行探測，力量上的懸殊河內也只能「望洋興歎」，希冀藉助域外力量制衡中國；美國艦船巡航南海，遭中國多艘軍艦「圍觀」，暗示北京籌建的南海監控體系正在發揮作用。