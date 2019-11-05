【防治網癮】未成年人網遊充值金額受限　16歲以下每月不超200元

據新華社5日（周二）報道，國家新聞出版署近日印發《關於防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》。 《通知》對網絡遊戲平台對未成年人提供服務的時段、時長、付費情況進行了具體規定。8歲到16歲用戶每月累計充值金額不能超過200元（人民幣，下同），16歲以上未成年人每月充值金額不能超過400元。

《通知》對網絡遊戲平台對未成年人提供服務的時段、時長、付費情況進行了具體規定。（資料圖片）

《通知》規定，在付費服務方面，網絡遊戲企業不得為未滿8歲的用戶提供遊戲付費服務；同一網絡遊戲企業所提供的遊戲付費服務，8歲以上未滿16歲的未成年人用戶，單次充值金額不得超過50元，每月充值金額累計不得超過200元；16歲以上的未成年人用戶，單次充值金額不得超過100元，每月充值金額累計不得超過400元。

在網絡遊戲時長方面，規定每日晚上10時到次日早上8時不得為未成年人提供遊戲服務，法定節假日每日不得超過3小時，其他時間每日不得超過1.5小時。在實名帳號方面，《通知》要求嚴格實名註冊，所有網絡遊戲用戶均需使用有效身份信息方可進行遊戲帳號註冊。

《通知》還規定，切實加強行業監管；探索實施適齡提示制度；積極引導家長、學校等社會各界力量履行未成年人監護守護責任，幫助未成年人樹立正確的網絡遊戲消費觀念和行為習慣。

（新華社）