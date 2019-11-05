美國退出《巴黎協定》　中國外交部：冀美方多一點責任和擔當

美國國務卿蓬佩奧4日（周一）證實，特朗普政府已經正式通知聯合國美國將退出《巴黎協定》（Paris Agreement）的決定，並在發出通知後一年生效。 中國外交部發言人耿爽5日（周二）回應稱，對美方正式啟動退出《巴黎協定》有關程序表示遺憾，希望美方能夠多一點責任和擔當，多為多邊合作進程貢獻推動力，而不是增添負能量。

蓬佩奧4日證實，特朗普政府已經正式通知聯合國美國將退出《巴黎協定》的決定，並在發出通知後一年生效。（資料圖片）

據早前報道，美國國務院致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），指華府會在2020年美國總統大選結束後一天，即2020年11月4日完成退約程序的第一步。

耿爽5日稱，氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，國際社會所有成員應當攜手合作，各盡所能。在今年9月舉行的聯合國氣候行動峰會上，各方強調堅持多邊主義的重要性和合作應對氣候變化的重要性，支持《巴黎協定》全面落實。不久前，俄羅斯已經正式加入了《巴黎協定》，協定締約方達到187個，中方希望美方能夠多一點責任和擔當，多為多邊合作進程貢獻推動力，而不是增添負能量。

耿爽又表示，中國是最大的發展中國家，始終堅定支持多邊主義，支持《巴黎協定》，積極承擔符合自身發展階段和國情的國際責任，切實採取應對氣候變化的政策行動，未來中國將繼續做好應對氣候變化的各項工作，積極參與氣候變化的多邊進程，堅定不移地維護全球治理進程。

耿爽最後指，中方會同國際社會的各方保持密切的溝通協調，中方願意同國際社會各方一道，積極推進《巴黎協定》的全面有效落實，促進全球的綠色低碳和可持續發展。

美國總統特朗普2017年6月正式宣布退出《巴黎協定》，惹來朝野內外抗議。（資料圖片）

據悉，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11月4日證實，特朗普（Donald Trump）政府已經正式通知聯合國，美國將退出《巴黎協定》，將於通知發出1年後生效。

據瞭解，奧巴馬（Barack Obama）政府簽署了2015年的協議，承諾到2025年將美國的温室氣體排放量在2005年的基礎上削減26% 至28%。

2015年底，《聯合國氣候變化框架公約》近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》。2016年11月4日，《巴黎協定》正式生效。

特朗普在競選時承諾廢除這一承諾，稱這將損害美國經濟，同時讓中國等其他污染大國增加排放。

美國是全球最大温室氣體排放國。特朗普2017年6月宣布退出《巴黎協定》，並承諾振興美國的油氣與煤炭工業。根據《巴黎協定》規定，美國政府必須在該協定生效3年後才能正式啟動退出程序，而退出進程需時1年。根據聯合國規定，特朗普必須等到2019年11月4日才能提交退出文件。

（綜合報道）