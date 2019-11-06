【觀察】柯文哲愛將「學姐」傳遭性騷擾　權力為何成性騷擾温床？

台北市長柯文哲的愛將、台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩驚傳遭到辦公室性騷擾，經台北市議員王鴻薇於10月31日的議會質詢後，被懷疑對黃瀞瑩性騷擾的台北市顧問劉嘉仁已於11月4日請辭獲准。

「學姐」黃瀞瑩外型甜美（洪嘉徽攝）

柯文哲自己是「素人」出身，班底也喜愛啟用政壇「素人」或是年輕族群，過去曾多次舉辦「海選」以選拔團隊成員，柯文哲曾開玩笑表示自己的團隊「一半是街上撿來的」；而另外一半則是由過去曾合作過的民進黨、親民黨人馬，或是游離的第三勢力人物。

黃瀞瑩還不滿30歲，記者出身，雖曾任台灣現任行政院長蘇貞昌之女、立法委員蘇巧慧的國會助理，但仍算是個「新鮮人」。去年1月，黃瀞營進入台北市府媒體事務組並接手柯文哲官方推特（Twitter）帳號；7月由資深台灣藝人邰智源主持的網路節目《一日市長幕僚》在Youtuber播出，節目中邰智源體驗台北市長幕僚的一天行程，並稱呼負責解釋的黃瀞瑩為「學姐」，隨著《一日市長幕僚》爆紅（一個半月內破千萬點閲），「學姐」之名也不脛而走。

外型甜美、個性開朗、外語能力也強的黃瀞瑩於去年底的台北市長選戰中為全力輔助柯文哲而辭去台北市府職務，但在柯文哲取勝後又回任市府並高升市府副發言人，升遷速度非常的快。

但即便有能力，從引發全球性的＃metoo的「哈維．温斯坦（Harvey Weinstein）性侵事件」中，我們仍可以認識到一件事情，那就是只要在雙方且只有雙方接觸的當下存在著權力的上下關係，性騷擾乃至性侵事情就存在著可能性。

黃瀞瑩是柯文哲（左）愛將。（中央社）

指控温斯坦的女明星不乏世家名人：桂莉芙·柏德露（Gwyneth Paltrow）雙親分別是著名的導演和演員；安祖蓮娜·祖莉（Angelina Jolie）自稱與哈維之間的「很壞的經驗」發生在年輕時，但在她出名後也把此事長年都藏在心裏，只是儘量避開與哈維的接觸。指控哈維的女性已超過70人，而對此表示「不意外」、「隱約知情」或是「風聞過傳言」的人則多不勝數。

在許多案例中，一個熟練的性壓迫者會將他的獵物引誘到單獨相處的密閉環境中，此時外界的名聲或是遠方的家人都不管用，存在的就只有雙方，以及當下的權力關係，這可能是製片對演員、導演對助理、辦公室主任對職員等等。

由於「性」本身就是極度私密的，因此往往會處在一個隱密的空間中，而權力就在引誘對方進入這個空間中發揮作用，並且也會持續發揮在阻止對方主動離開，有時比起實際上的身體暴力還更加好用。

權力關係有時並不體現在直接的上對下職位上，例如一部電影的製片可以發揮的影響力並不是因為他能直接命令演員在電影中的動作，而是處在一個能多方面影響其工作的位置──影響其電影預算、宣傳、甚至是往後演員其餘工作的面試成敗。

因此，一個市府的高階職員，即使在職階上並不受市府顧問的管轄，但是當這名市府職員需要投入選舉，而要仰賴顧問的人脈與行程安排時，在這當下就產生了顧問對職員的權力上下關係，例如為了「開秘密會議」而把對方單獨邀請到個人辦公室中關門，又或是在下班時間利用社群軟體傳遞私人訊息等等「聯絡公事」。

黃瀞瑩在台北市政務宣傳擔任要角，圖為與台北市吉祥物熊贊合影。（Facebook＠黃瀞瑩）

温斯坦案中，多數受騷擾者僅僅只想要逃離對方，而非繼續與對方有所牽扯──包括提出告訴。根據温斯坦案直到2017年才全面爆發，其實難以譴責多數人的選擇，畢竟少數不斷提出控訴的女性，在長達20年的時間中也沒有得到任何回報，甚至可能反過來危害自己的工作與名聲。對此有概念的人，並不難理解為何要對「學姐」的疑似遭受性騷投以關注，儘管黃瀞瑩本人並沒有提出正式告訴也一樣。