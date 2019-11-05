【觀察】四中全會涉港澳台決定　提統一台灣方案雛形

新華社今天（5日）發布《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》決定全文，其中第十二項為堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一。

決定指出，必須堅持「一國」是實行「兩制」的前提和基礎，「兩制」從屬和派生於「一國」並統一於「一國」之內。絕不容忍任何挑戰「一國兩制」底線的行為，絕不容忍任何分裂國家的行為。

此外要完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，堅持以愛國者為主體的「港人治港」、「澳人治澳」，提高特別行政區依法治理能力和水平。

習近平對林鄭月娥工作表示肯定。（新華社）

決定指出，健全中央依照憲法和基本法對特別行政區行使全面管治權的制度。完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制、全國人大常委會對基本法的解釋制度，依法行使憲法和基本法賦予中央的各項權力。建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，支持特別行政區強化執法力量。健全特別行政區行政長官對中央政府負責的制度，支持行政長官和特別行政區政府依法施政。完善香港、澳門融入國家發展大局、同內地優勢互補、協同發展機制，推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生，着力解決影響社會穩定和長遠發展的深層次矛盾和問題。加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育，增強香港、澳門同胞國家意識和愛國精神。堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務和進行分裂、顛覆、滲透、破壞活動，確保香港、澳門長治久安。

11月4日晚，中國國家主席習近平在上海會見了出席第二屆中國國際進口博覽會的香港特別行政區行政長官林鄭月娥。

國家主席習近平在上海會見林鄭月娥。（新華社）

習近平表示，香港「修例風波」已持續了5個月，林鄭月娥帶領特區政府恪盡職守，努力穩控局面、改善社會氣氛，做了大量艱辛的工作。中央對她是高度信任的，對林鄭月娥和管治團隊的工作是充分肯定的。

面對香港亂局，習近平指出，止暴制亂、恢復秩序仍然是香港當前最重要的任務。同時，要做好與社會各界對話和改善民生等工作。希望香港社會各界人士全面準確貫徹「一國兩制」方針和基本法，齊心協力，共同維護香港的繁榮穩定。

值得關注的是，此次是反修例風波爆發以來，習近平第一次會見林鄭月娥，並對其工作進行公開肯定。

此次會面後，香港勢必在止暴制亂工作進行充分準備，在接下來治理香港亂局的決心也會進一步加強。

國台辦主任劉結一說，「26條措施」的主導思想是「為台胞辦好事，讓台胞分享大陸發展機遇，讓台胞享受同等待遇」。（資料圖片）

此外決定中涉台灣部分指出，堅定推進祖國和平統一進程。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。推動兩岸就和平發展達成制度性安排。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

11月4日，大陸國台辦公布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（簡稱26條措施），希望促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，繼續為台灣民眾、台資企業提供更多同等待遇。

這是繼2018年「惠台31條措施」公布之後，大陸再就對台政策大出招。

當前兩岸關係僵局下，此次發布的「26條措施」，相較于以往的惠及台胞政策，有更強的針對性和可操作性。大陸政府白紙黑字地寫下對台商、和赴陸台灣人的承諾，是希望持續以經濟誘因吸引台灣人西進，促進兩岸融合，這與民進黨剛送進立法院的「中共代理人」修法形成一種對比。

中共這次發布的堅持和完善「一國兩制」制度體系，也是指未來所有方面的行為都將置於「一國兩制」制度框架下進行。