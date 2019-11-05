【中美貿易戰】官媒：取消已加徵關税是達成協議的必要條件

早前，多家外媒引述美政府高官稱，中美正在積極考慮取消部分關税措施，從而敲定談判中的中美貿易戰首階段協議。 對此，官媒《經濟日報》的微信公眾號「陶然筆記」5日發文指，取消已加徵關税是達成協議的必要條件。

文章開首重温3日前《妥善解決雙方核心關切是達成協議的前提》的文章指出，對中方而言，最終取消全部加徵關税是從未改變也不會改變的核心關切，即使是階段性協議，這一核心關切也應得到體現。

文章指出，首先，「打貿易戰沒有贏家」是中方的一貫立場。從去年美方挑起貿易戰到現在，中方看待貿易戰的角度，並不是輸贏勝負，而是「打貿易戰沒有贏家」。

其次，取消已加徵關税是中方最核心的關切，明眼人都看得出來，中方的核心關切，重中之重是取消已加徵關税。關税是中美貿易戰的起點，取消已加徵關税應是達成協議的必要條件。

最後，文章強調，妥善解決核心關切，雙方離協議才會越來越近。美方威脅加徵關税，中方則根本不吃那一套，更不會把關税威脅當作磋商條件來看待。加徵關税沒有任何可能讓中國屈服。

是否取消關税是中美貿易談判目前的焦點問題。據美國《政客》（Politico）網站11月4日引述三名知情人士的消息報道稱，中國國家主席習近平考慮訪美簽署首階段貿易協議之際，北京要求美方取消原定12月中旬生效的關税，並希望撤銷9月實施的另一輪關税。

另外，美國《華爾街日報》11月5日報道稱，據知情人士透露，美國和中國官員正在積極考慮相互降低部分關税，以達成正在談判的部分貿易協議。美國政府一名高官4日晚間表示，「如果（美中）達成協議，（取消）關税將是其中的一部分。」