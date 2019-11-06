【貿易戰】聯合國報告：中美兩敗俱傷　台灣成上半年最大受益者

聯合國當地時間周二（5日）公布的研究報告顯示，中美貿易戰導致今年上半年中國大陸輸美商品減少逾四分之一或350億美元，並推升美國消費者物價。 報告也指出，貿易戰使中美雙方蒙受損失，而台灣因為貿易轉移成為最大受益者。

中美貿易戰持續16個月，兩國有望月內達成首階段協議。（資料圖片/AFP）

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的研究顯示，今年1至6月，需繳納關稅的中國輸美商品總額從去年同期的1,300億美元降至950億美元，減幅超過1/4。

報告又指出，受美國關稅衝擊最嚴重的產業是中國輸美的辦公室器械和通訊設備，減少了150億美元。其他國家或地區正在填補「貿易轉移」留下的空白，其中台灣是最大受益者，2019年上半年對美國出口增加42億美元，主要是辦公室和通信設備。

此外，墨西哥對美國出口增加35億美元，主要是農業、運輸設備和電機。歐盟對美出口增加27億美元，主要是機械出口。

美中貿易爭端已持續16個月，但雙方可能在本月簽署一項初步協議，緩解貿易緊張形勢。若無法達成協議，幾乎所有中國輸美商品都將受到衝擊，價值逾5,000億美元。UNCTAD的研究報告指出，「整體而言，美國對中國施加的關稅正在損害兩國的經濟，美國的損失主要與消費者價格上漲有關，中國的損失則是出口大幅下滑」。

中國官媒提出達成協議必要條件之一，是美國要取消已對中國加徵的關税。（資料圖片/AFP）

而撰述這份報告的UNCTAD經濟學家Alessandro Nicita表示，隨著時間進展，中國企業透過調降出口價格8%的方式，吸收關稅帶來的部分額外成本，但仍有17%的成本轉移至美國消費者身上。

他表示：「貿易戰持續越久，出口損失和其他地區的出口成長就愈可能成為永久性。此外，並非所有的中國貿易損失都被其他經濟體彌補，有數十億美元的貿易已完全消失。」

（聯合新聞網）