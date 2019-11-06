【何君堯遇襲】內地關注事件曾登微博熱搜榜第一　網民：無法無天

今日（6日）早上八時許，立法會議員何君堯於屯門啟豐園商場地下「擺街站」時遇襲。警方表示，何君堯被人斬傷，他清醒並由救護車送院治理，事件中有三人受傷，包括何君堯、何君堯助理及疑兇。 何君堯遇襲事件在內地亦廣受關注，相題話題在短時間內登上微博熱搜榜第一位，唯其後跌至第10位。網民紛紛斥責疑兇冷血，表示必須嚴懲。

「何君堯遇襲受傷」的話題在早上10時左右衝上微博熱搜榜第一位，搜索次數逾320萬。（微博截圖）

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據早前報道，據網上片段，事發時疑兇手持鮮花走向何君堯，並表示支持何君堯，何與對方握手及接過鮮花。疑兇稱希望與何合照，期間他在袋內取出長刀，並插向何君堯近胸口位置，場面非常混亂，有人報警。至於負傷的何君堯未有離開，繼續幫忙制服疑兇。疑兇期間不斷高叫：「何君堯去死！何君堯揼佢！何君堯你個賊！」

何君堯遇襲事件被傳媒報道後，在內地廣受關注，「何君堯遇襲受傷」的話題在早上10時左右衝上微博熱搜榜第一位，搜索次數逾320萬。唯香港01記者發現，其後微博熱搜榜的數據改變，「何君堯遇襲受傷」話題在早上近11時跌至11位，搜索次數亦降至只有近51萬次。

截至近11時，「何君堯遇襲受傷」的話題在微博上的閱讀量達到逾7700萬，討論次數達2.1萬。內地網民在這件事件上的看法非常一面倒，紛紛斥責疑兇冷血及無法無天，又指愛國議員受傷令人心痛，要求盡快止暴制亂。

微博網民熱議：

「太過分了，無法無天了。」

「直接瞄準心臟去的！這是謀殺！必須嚴懲！」

「他們就是奔著殺人去的，目無王法！」

「看得渾身發冷，這傢伙還是人嗎？」

「支持派保鏢，保護愛國立法會議員。」

「敢大聲說愛國的人，竟然受如此對待。」

「香港還要怎樣亂下去啊，止暴制亂，刻不容緩。」

「甚麼時候香港才能變回曾經的香港啊。」

「就這樣放任香港成為一個殺人嗜血目無王法的地方嗎？」

（綜合報道）