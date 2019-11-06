【駕駛艙拍照】內媒估算桂林航空損失：培訓一名機長費用逾500萬

桂林航空早前被揭發有機長允許女乘客在客機飛行途中進入駕駛艙，公司其後發聲明指涉事機長被處以「終身停飛」，其他機組人員一定期間停飛。據悉，該名女乘客與涉事機長是情侶，前者是桂林旅遊學院2017級空中乘務專業的學生。 有內媒分析桂林航空的損失時指出，一名機長的培訓成本超過500萬元（人民幣，下同），而此次事件對桂林航空造成的損失無法從經濟角度衡量，更多是名譽損失。

女乘客於駕駛艙內拍攝的照片。還配上「超級感謝機長呀！！實在是太開心了」的描述。（網上圖片）

據早前報道，網傳照片顯示，在駕駛艙內拍照的女子顯得十分開心，其面前的餐桌上還放置了一些茶具，照片還配上「超級感謝機長呀！！實在是太開心了」的描述。內媒報道引述多位機師指出，根據網傳照片中飛行通話頻率、油門位置、存在水杯茶具等細節，基本可以判斷照片是在真實客機飛行中拍攝。

根據資料，桂林航空的運營主體為桂林航空有限公司，成立於2015年6月。此次事件造成的損失有多大？業內人士稱，對桂林航空而言，直接損失是失去一名機長及其巨額培養費用。據悉，中國飛機師的培訓路徑是飛行學員，然後是副駕駛，然後是機長，而飛行學員晉昇機長各個公司進度不一，大概平均需要7年，而空中巴士A330和波音747等重型機所需時間會更長。

除了培養周期漫長，培訓費用也是航空公司很大一筆支出，據稱一名機長的培養成本超過500萬元，目前各家航空公司的成熟機長普遍緊缺。

還有業內人士評價，此次事件對桂林航空造成的損失無法從經濟角度衡量，更多是名譽損失。當然，於機長個人，則損失慘重。業內人士稱，目前機長已離開工作崗位，終身停飛是航空公司做出的處罰，是否還能再重獲駕駛資格，具體要看民航局處罰，若民航局做出同樣的終身停飛處罰，個人飛行生涯就完了。

(《重慶商報》)