【四中全會．懶人包】一文睇晒中共今後將推進的百件大事　

中共第十九屆四中全會審議通過的文件已於周二（5日）正式公布，該份長達近兩萬字的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，就是對中共和國家的長遠未來作出系統謀劃。

四中全會審議通過的文件，說明中共今後將推進的百件大事。（新華社）

簡單而言，中共在四中全會決定了今後要推進100件大事：

一、堅持和完善中共領導制度體系

1、建立不忘初心、牢記使命的制度

2、完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度

3、健全黨的全面領導制度

4、健全為人民執政、靠人民執政各項制度

5、健全提高黨的執政能力和領導水平制度

6、完善全面從嚴治黨制度

二、堅持和完善人民當家作主制度體系

7、堅持和完善人民代表大會制度這一根本政治制度

8、堅持和完善中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度

9、鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線

10、堅持和完善民族區域自治制度

11、健全充滿活力的基層群眾自治制度

三、堅持和完善中國特色社會主義法治體系

12、健全保證憲法全面實施的體制機制

13、完善立法體制機制。加快我國法域外適用的法律體系建設

14、全面落實司法責任制，完善律師制度

15、加強對法律實施的監督。堅決排除對執法司法活動的干預

16、拓展公益訴訟案件範圍

17、加大對嚴重違法行為處罰力度，實行懲罰性賠償制度，嚴格刑事責任追究

四、堅持和完善中國特色社會主義行政體制

18、深化行政執法體制改革，最大限度減少不必要的行政執法事項

19、落實行政執法責任制和責任追究制度

20、加快推進全國一體化政務服務平台建設

21、深化行政審批制度改革，改善營商環境

22、完善國家重大發展戰略和中長期經濟社會發展規劃制度

23、建設現代中央銀行制度

24、建立健全運用互聯網、大數據、人工智能等技術手段進行行政管理的制度規則

25、推進數字政府建設，加強數據有序共享，依法保護個人信息

26、優化行政區劃設置，提高中心城市和城市群綜合承載和資源優化配置能力

五、堅持和完善社會主義基本經濟制度

27、深化國有企業改革，完善中國特色現代企業制度

28、健全支持民營經濟、外商投資企業發展的法治環境

29、深化農村集體產權制度改革，發展農村集體經濟

30、增加勞動者特別是一線勞動者勞動報酬

31、健全以税收、社會保障、轉移支付等為主要手段的再分配調節機制

32、發展慈善等社會公益事業

33、鼓勵勤勞致富，保護合法收入，增加低收入者收入，擴大中等收入群體，調節過高收入，清理規範隱性收入，取締非法收入

34、全面實施市場準入負面清單制度，改革生產許可制度，健全破產製度

35、落實公平競爭審查制度，加強和改進反壟斷和反不正當競爭執法

36、建立知識產權侵權懲罰性賠償制度

37、強化消費者權益保護，探索建立集體訴訟制度

38、實施鄉村振興戰略

39、健全國家實驗室體系，構建社會主義市場經濟條件下關鍵核心技術攻關新型舉國體制

40、健全鼓勵支持基礎研究、原始創新的體制機制

41、健全科技倫理治理體制

42、健全外商投資准入前國民待遇加負面清單管理制度

43、加快自由貿易試驗區、自由貿易港等對外開放高地建設

44、健全外商投資國家安全審查、反壟斷審查、國家技術安全清單管理、不可靠實體清單等制度

六、堅持和完善繁榮發展社會主義先進文化的制度

45、完善黨委（黨組）理論學習中心組等各層級學習制度，建設和用好網絡學習平台

46、加強和改進學校思想政治教育，建立全員、全程、全方位育人體制機制

47、落實意識形態工作責任制

48、實施公民道德建設工程，推進新時代文明實踐中心建設

49、推進中華優秀傳統文化傳承發展工程

50、完善誠信建設長效機制，健全覆蓋全社會的徵信體系

51、健全人民文化權益保障制度

52、建立健全網絡綜合治理體系，加強和創新互聯網內容建設

53、加強文藝創作引導，完善倡導講品位講格調講責任、抵制低俗庸俗媚俗的工作機制

七、堅持和完善統籌城鄉的民生保障制度

54、實施就業優先政策

55、堅決防止和糾正就業歧視

56、健全學前教育、特殊教育和普及高中階段教育保障機制

57、支持和規範民辦教育、合作辦學

58、構建覆蓋城鄉的家庭教育指導服務體系

59、加快建立基本養老保險全國統籌制度

60、加快落實社保轉移接續、異地就醫結算制度

61、健全退役軍人工作體系和保障制度

62、建立解決相對貧困的長效機制

63、加快建立多主體供給、多渠道保障、租購併舉的住房制度

64、深化醫藥衛生體制改革，健全基本醫療衛生制度

65、健全重特大疾病醫療保險和救助制度

66、加快建設居家社區機構相協調、醫養康養相結合的養老服務體系

67、聚焦增強人民體質，健全促進全民健身制度性舉措

八、堅持和完善共建共治共享的社會治理制度

68、完善信訪制度，完善人民調解、行政調解、司法調解聯動工作體系

69、完善社會治安防控體系

70、完善和落實安全生產責任和管理制度，建立公共安全隱患排查和安全預防控制體系

71、加強和改進食品藥品安全監管制度

72、完善群眾參與基層社會治理的制度化渠道

73、健全社區管理和服務機制，推行網格化管理和服務

74、加強國家安全人民防線建設，增強全民國家安全意識

九、堅持和完善生態文明制度體系

75、健全源頭預防、過程控制、損害賠償、責任追究的生態環境保護體系

76、構建以排污許可製為核心的固定污染源監管制度體系

77、普遍實行垃圾分類和資源化利用制度

78、構建以國家公園為主體的自然保護地體系

79、開展大規模國土綠化行動

80、開展領導幹部自然資源資產離任審計

81、落實生態補償和生態環境損害賠償制度，實行生態環境損害責任終身追究制

十、堅持和完善中共對人民軍隊的絕對領導制度

82、加強聯合作戰指揮體系和能力建設，調整完善戰備制度

83、完善國防科技創新和武器裝備建設制度

84、深化國防動員體制改革

十一、堅持和完善「一國兩制」制度體系

85、堅持以愛國者為主體的「港人治港」、「澳人治澳」，提高特別行政區依法治理能力和水平

86、推進粵港澳大灣區建設，支持香港、澳門發展經濟、改善民生

87、加強對香港、澳門社會特別是公職人員和青少年的憲法和基本法教育、國情教育、中國歷史和中華文化教育

88、完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施

十二、堅持和完善獨立自主的和平外交政策

89、建立涉外工作法務制度，加強國際法研究和運用

90、構建海外利益保護和風險預警防範體系，完善領事保護工作機制

91、維護聯合國在全球治理中的核心地位，支持上海合作組織、金磚國家、二十國集團等平台機制化建設

十三、堅持和完善中共和國家監督體系

92、完善領導班子內部監督制度，破解對「一把手」監督和同級監督難題

93、深化紀檢監察體制改革，加強上級紀委監委對下級紀委監委的領導

94、完善派駐監督體制機制

95、健全分事行權、分崗設權、分級授權、定期輪崗制度

96、完善發現問題、糾正偏差、精準問責有效機制，壓減權力設租尋租空間

97、堅決查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件，堅決斬斷「圍獵」和甘於被「圍獵」的利益鏈，堅決破除權錢交易的關係網

98、推進反腐敗國家立法，促進反腐敗國際合作

99、加強制度理論研究和宣傳教育

100、把提高治理能力作為新時代幹部隊伍建設的重大任務