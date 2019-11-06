【區塊鏈】深圳推出P2P網貸機構投票系統　逾8萬人使用

區塊鏈技術在內地方興未艾，今年上半年，深圳在內地率先推出以區塊鏈技術為核心的P2P網貸機構良性退出統一投票表決系統，至今已在全市20家網貸機構投入應用，導入出借人8萬餘人，待收本金102億餘元（人民幣）。

面對網貸機構退出的兌付方案，普通出借人如何表達自己的意見和訴求？深圳市互聯網金融協會秘書長曾光表示，「在以前的出借人表決實際操作中，往往通過微信群、QQ群、社交網站的投票軟件，少數代表的現場會等形式進行投票，其合法性和公正性倍受質疑，執行過程也常有反覆」。

今年上半年，深圳在內地率先推出以區塊鏈技術為核心的P2P網貸機構良性退出統一投票表決系統，至今已在全市20家網貸機構投入應用。（網絡圖片）

今年上半年，深圳率先推出P2P網貸機構良性退出統一投票表決系統（下稱「投票系統」），旨在解決平台良性退出過程中涉眾決策難的問題。有份搭建系統的微眾銀行相關負責人表示，「投票系統是基於FISCO BCOS區塊鏈開源底層平台搭建，同時引入人工智能、生物識別、數字認證等多項國內領先技術，擁有完全自主知識產權」。

負責人介紹，首先，投票系統引入智能語音交互機器人和線上人臉識別技術，搭建投票人身份標識鏈，記錄投票人身份標識。一方面，通過利用機器人與出借人進行語音交互，確認債權信息並留存語音記錄；另一方面，利用人臉識別和數字證書認證方式確認出借人身份，並將投票人的身份標識記載上區塊鏈，既可防止投票過程中存在他人偽冒的情況，又避免了將投票人的全部敏感信息上鏈，在保護用戶隱私的同時，確保了投票結果的公信力。

其次，投票系統利用區塊鏈技術防篡改、去中心化的技術優勢，搭建司法存證仲裁鏈。通過將所有投票記錄和結果的數據摘要在鏈上進行記錄，同樣在保障用戶隱私情況下，使得每筆投票結果準確被記錄且無法被篡改；同時，每筆存證均有權威仲裁機構參與鏈上司法存證，從法律角度確保了投票結果的證據保存，最終保障了全過程投票數據的司法有效和真實可信。

任何人都可驗證投票系統數據

最後，投票系統還搭建了獨立的投票驗證服務，任何人都可以通過此服務，來驗證投票系統的數據和區塊鏈上存證的數據，是否一致，從而從每個人的角度監督整個投票過程，增強投票結果的公信力。

目前深圳已經有20家網貸機構使用投票系統。曾光稱，「使用投票系統的大部分網貸機構都按照《退出指引》要求，積極推動了第一次重大事項投票表決，確認退出流程，選舉監委會成員並對清退組和監委會授權。」另外部分平台已通過投票系統完成第二輪投票表決事項，各平台的良性退出工作進展有序。

（《深圳特區報》）