中國駐悉尼總領館：澳洲部份地區校園欺凌嚴重　留學有安全隱患

中國駐悉尼總領事館周一（4日）發布消息指，澳洲新南威爾士州地區中小學校園欺凌問題嚴重，赴新南威爾士州語言培訓學校、中小學遊學和留學存在安全隱患。

中國駐悉尼總領館提醒民眾，前往澳洲部份地區留學有安全隱患。（網站截圖）

消息指，寒假將至，中國的中小學生赴新南威爾士州語言培訓學校、中小學遊學和留學進入高峰期。近期，該州發生多宗留學安全事件。據傳媒報道，新州地區中小學校園欺凌問題嚴重。中小學學生身心發展還不成熟，難以正確應對類似事件。

領館指出，請擬赴新州語言培訓學校、中小學遊學和留學的學生和家長關注新州地區留學環境和社會治安狀況，請已在新州地區遊學和留學的中小學生提高警惕，加強風險防範，注意保護自身安全。遇到危險情況請立即報警，並及時聯繫中國駐悉尼總領館尋求協助。

澳洲皇家委員會正就校園欺凌案件舉行聽證會。（網站截圖）

據澳媒報道，澳洲皇家委員會正在調查殘障人士所遭遇的暴力、虐待、疏忽與剝削的情況，本月初在昆士蘭湯斯維爾（Townsville）召開一連4日的首輪聽證會，聽取家長、教師和教育專家的證供。有家長指，其患有自閉症的10歲女童，遭受了長達數月的欺凌，而欺凌者不僅包括同學，就連老師也帶頭歧視、揶揄她。

由於該名自閉症女童不擅表達，遲遲無法向家人解釋身上的傷從何而來，校方亦未能夠在第一時間積極處理。數月以來，該名女童從臉部、四肢到腹部、腿部全都是傷痕和瘀傷，甚至有一次戶外課程上，幾名同學把她從碼頭推入海中。律師指出，該校還有其他殘疾學生受到暴力對待，且該校教師並沒有受到完整的訓練，總是不懂在第一時間如何保護受欺凌者。

同校另有一名唐氏綜合症孩子的母親表示，老師就是帶頭霸凌的人，不僅對於同學的霸凌消極處理，還直接把其孩子隔離在另一間空教室，並出言虐待。

（綜合報道）