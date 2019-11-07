【逃犯條例】官媒：所有掌握公權力機構應挺身而出　維護香港穩定

主管港澳事務的國務院副總理韓正，昨日（6日）在北京接見特首林鄭月娥，表示中央對她和特區政府的工作、警隊克盡職守的表現予以充分肯定，又強調止暴制亂、恢復秩序是當前最重要工作，是香港行政、立法、司法機關共同責任和最大共識。 官媒《人民日報》發表評論，稱無論是過去、現在還是未來，中央政府始終是香港保持繁榮穩定的堅強後盾。要把愛國愛港力量團結起來，支持行政長官和特別行政區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂，香港才能盡快結束亂局。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，在北京接見特首林鄭月娥。（資料圖片）

文章題為〈止暴制亂是香港行政、立法、司法機關的共同責任〉，開首先指，一切熱愛香港的人都應當用實際行動與違法犯罪分子劃清界線，所有掌握公權力的機構都應當快速果斷地行動起來，凝聚反暴力、護法治、保穩定的強大正能量。

文章強調，「止暴制亂、恢復秩序」是香港當前壓倒一切的最重要、最迫切的任務，依法制止和懲治暴力活動就是維護香港廣大民眾的福祉，特區政府包括行政、立法、司法機構，以及社會各界都應當自覺行動起來，齊心協力制止暴力。

文章批評，香港「反對派」美化、合理化暴力，打著「三權分立」的幌子為自己煽暴縱暴開脫。（資料圖片）

文章批評，香港「反對派」美化、合理化暴力，打著「三權分立」的幌子為自己煽暴縱暴開脫，蠱惑一些公職人員參與違法活動，充分暴露了他們有破壞、無建設的面目，暴露了他們歪曲「一國兩制」、圖謀「完全自治」的險惡用心。

文章續指，香港根本不是「三權分立」的政治體制。在「一國兩制」之下，香港的行政、立法、司法機構都具有正確理解和貫徹執行基本法的責任，都應當承擔維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定的職責。所有掌握公權力的機構都應當挺身而出，迎難而上，積極作為，依法履職，維護香港社會大局穩定，努力恢復社會正常秩序。

文章續指，香港根本不是「三權分立」的政治體制。（資料圖片）

文章又道，只有特區政府和警隊依法打擊和懲治暴力犯罪活動，特區檢控和司法機構各盡其責，使所有暴力犯罪分子受到應有的懲治，才能彰顯法律的公正與威嚴，讓香港早日恢復穩定。

文章結尾道，無論是過去、現在還是未來，中央政府始終是香港保持繁榮穩定的堅強後盾。把愛國愛港力量團結起來，把反暴力、護法治、保安寧的聲音匯聚起來，支持行政長官和特別行政區政府依法運用一切必要的手段止暴制亂，香港才能盡快結束亂局。