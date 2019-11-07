人民日報評「對台26條」：順應兩岸主流民意，讓「反中」牌落空

繼去年出台「惠台31條措施」，大陸本月4日再公布新惠台「26條措施」。 對此，官媒《人民日報》海外版7日發表評論稱，如今大陸拿出火熱的「26條措施」，順應了「兩岸主流民意」，讓「反中」牌落空，還令民進黨當局遭到「當頭棒喝」。

據了解，「26條措施」包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網絡建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件，還表示台灣職業運動俱樂部可加入大陸職業聯賽等。

2019廣州-台灣商品博覽會今年8月吸引了逾千家台商參展。（視覺中國）

《人民日報》的評論認為，新出台的「26條措施」是「誠意滿滿」和「善意滿滿」，「不斷釋放利多，主動、積極、持續探索海峽兩岸融合發展新路，讓台胞感受到了暖意。」

評論又指，今年以來，民進黨借香港反修例運動，在選前拼命操作冷面「仇中牌」，目的是激怒大陸以鐵面對冷面，從中獲取選舉利益。但如今大陸拿出火熱的「26條措施」，順應和平發展的兩岸主流民意，讓「反中」牌落空，台當局也形同遭到「當頭棒喝」。

台灣總統蔡英文在5日表示，大陸現在全力推動「26條」，就是為實現對台灣的一國兩制方案。（資料圖片）

評論還稱，雖然對綠營而言，大陸任何惠台措施都是居心叵測的「特洛伊木馬」，試圖繼續用「統戰」等抹紅伎倆來掩飾自己執政無能，但「台灣民眾不是傻子」。評論認為，「26條措施」更具可操作性，在陸台商、台青乃至台灣民眾，「會感受不到？」

評論最後強調，民進黨雖一再刻意挑釁吹冷風，但翻開「26條措施」，條條切中了台胞的現實需求，對台當局「逢中必反」有很強的穿透力，對兩岸一家親有很強的號召力。「即使台灣當局有關方面不接，大陸方面照做。」

（人民日報海外版）