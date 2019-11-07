【觀察】一席「灣灣回家吧」論述　映照出的兩岸落差

大陸國台辦於周一（4日）發布的「惠台26條」，再次掀起兩岸關係的波瀾。台灣藍綠陣營各自解讀，一方說這是大陸對台釋放善意，另一方則強調這是中共介入台灣選舉、統戰的再次例證。 與此同時，央視主播海霞在新一期《主播說聯播》短片節目中，向台灣民眾喊出「灣灣回家吧」，同樣引發兩岸輿論界不同的反應。

「26條措施」包括台資企業可按市場化原則，參與大陸5G技術研發和網絡建設，以及台灣民眾可在大陸駐外使領館尋求領事保護與協助、申請旅行證件。（資料圖片/視）

新提出的「惠台26條措施」，其中13條與台灣企業相關，諸如台資企業能夠同等參與重大技術裝備、5G技術等；另外13條則是與一般台灣民眾有關，北京對此聲稱提供台灣同等待遇。國台辦主任劉結一表示，「兩岸一家親、親旺親好和為台胞做好事」就是這次新措施的主導理念。

從2018年的「惠台31項措施」迄今，民進黨政府對中國大陸「軟」的一面從來沒給過好臉色，今次亦然。政府相關人員，上至蔡英文、下至相關部會首長，給出的回應與過去應對31項措施幾乎是千篇一律，了無新意，一切都是「阿共仔的陰謀」，而不去好好檢視台灣究竟存在什麼樣的問題，才讓中國大陸持續「見縫插針」。

當然，大陸方面看待此次的新惠台措施，無不持正面態度，認為這是大陸對台灣釋出的善意，台灣方面應該把握良機。央視主播海霞所言「灣灣，回家吧！」同樣受到網民關注。海霞還表示，「看完對台26條措施的感受是實打實」、「我們拿出真心對待台灣同胞，只因我們都是中國人。台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧」。

↓↓↓↓海霞在《央視說聯播》節目喊出「灣灣，回家吧」：

這句話引起許多台灣輿論不滿，有人網上留言表示，哪個媽媽會邊拿飛彈對着小孩一手給幾顆糖吃叫妳回家？也有人說感到驚恐，還有人表示，台灣人早在家了。相較大陸輿論普遍認為海霞的論述「很可愛」，或是「後媽（暗喻美國）能跟親媽比嗎」？甚至不少大陸網友還大表感動的一系列反差表現，其實也再次凸顯兩岸存在的差異。

很多時候，北京方面提出的對台優惠方案，台灣總會有一部份的反應是「黃鼠狼給雞拜年，不安好心眼」，或是直白地說這就是大陸對台的統戰；相較於大陸民眾幾乎一面倒地認為這是大陸照顧台灣的做法，不論藍綠執政，在台灣內部抗拒的聲音總是比欣然接受來的大。

以台企聯會長李政宏為首的大陸台商，多次建言民進黨政府應放下意識形態，卻未獲得善意回應。（洪嘉徽／多維新聞）

兩岸之間看待同樣一件事情、甚至是台灣內部看待同一件事情，都存在着許多誤區與盲點，如同這次央視主播海霞對台灣的「温情喊話」，傳到了台灣民眾耳裏，就變成大陸調侃台灣、吃台灣豆腐的刺耳表現。大陸同樣不解，為什麼講了、給了台灣那麼多好處，台灣卻總是無法全然放下戒心，好好共謀兩岸的發展？

其實，兩岸分治70年是事實，70年來雙方所接受的教育、制度、文化與意識形態都有所落差，因此會出現前述的情況也是理所當然。然而，要化解彼此的歧見，就更應要發展持續良善的互動，不是像現在民進黨政府一樣，何時何地都在「抗中」；大陸方面也應認知兩岸確實大不同，70年累積下來的差異很難在短短几年就完全消失抹滅。雙方都應該更理性、更去了解對方，才能真正引領兩岸往正面發展的坦途上前進。