【觀察】馬英九「應對統一抱持開放選項」　是在對誰說？

11月7日適逢習馬會四週年，四年間兩岸關係卻宛如天壤，而已經卸任三年半的馬英九，在2020年台灣大選中顯然仍力圖發揮一定的作用，不論是國民黨初選分裂後的團結工作、還是在兩岸關係上皆然。

10月31日，馬英九在英國牛津大學（University of Oxford）發表了「處於十字路口的兩岸關係：中華民國前總統的觀點」演講，提及「台灣應對統一抱持開放選項」，再度挑起兩岸未來的敏感神經。

馬英九在牛津辯論社（Oxford Union）發表的演說，着重在兩岸關係的未來，並拋出「中華民國現在該何去何從？」之問。（Facebook@The Oxford Union）

馬英九在牛津大學的演講中細數兩岸關係的發展，也着重強調他在任時期，兩岸關係的和緩帶來的成就，甚至能實現兩岸領導人會晤。他進一步提到，「兩岸關係過去三年的惡化，在許多方面都傷害了台灣的利益」，並拋出幾個「中華民國現在該何去何從？」的思考方向，包含台灣「必須透過接受九二共識（一中各表）恢復兩岸互信」、「應對統一問題保持開放的選項」、「應堅持要在台灣人民準備好的前提下，才展開統一的對話」。

其實馬英九這樣的論述，並不是首見。2018年11月7日，馬英九舉辦的「馬習會三週年」研討會中，即提出了「新三不」，「不排斥統一、不支持台獨、不使用武力」；2019年3月，馬英九接受《亞洲週刊》訪問更指出，「這個問題（統一）遲早要面對」。從2018年到2019年的發展，可明顯見到馬英九卸任後，對統一問題有了更多的思考，與其八年執政時期高舉的「不統」，可謂大相徑庭。但是，究竟這些諄諄之言是要講給誰聽？而現實上又有哪些困難？

馬英九的話，顯然是說給國民黨提名的總統候選人韓國瑜聽的。攤開韓國瑜的兩岸白皮書，只有着重在對話機制重建，沒有任何前瞻性指引，而且論述東拼西湊，展現國民黨兩岸顧問團意見的高度紛雜性。在這個條件下，馬英九的牛津演講，顯是想把藍營的兩岸討論，拉往更具未來感的境界中。但是有沒有可能成真？恐還是要打上大問號。

2015年在新加坡的馬習會，馬英九態度相當保守，不僅全程幾乎透明，也未對兩岸統一問題有任何前瞻性的說法，如今他則是積極推動台灣應對兩岸統一抱持開放選項。（Getty）

首先，主權議題已是台灣政壇的神主牌，韓國瑜此時若談統一，會被指拋棄主權而「粉身碎骨」。2018年以來，諸多民調皆顯示，台灣人民對主權有極高的眷戀程度，蔡英文也憑藉這個潮流，支持度得以止跌回升；對於「護主權」的要求，現在是台灣政壇的一個最大公約數，若單是談論「對統一要保持開放態度」，與當前台灣民調的主流，顯得格格不入，難以得到支持。

其次，馬英九現在希望後繼者能夠重視統一議題，但他自己執政八年期間，不也什麼都沒做，憑什麼要求別人？2008年馬英九拿到766萬票當選，卻堅守「不統、不獨、不武」，也無意恢復2006年遭陳水扁「終止適用」的《國家統一綱領》，當他可以最輕鬆、最順手進行相關議程的重建時，他自己不做，現在內外環境變得更加艱鉅了，「統一議程」的阻力今非昔比，他實在沒有立場再要求別人回到這條軸線來。

最後，對台灣而言，統一的開放選項不應只是「被動統一」，它的積極成分長久以來沒被討論，難以有堅實論述基礎。從前台灣其實有自己的一套統一方案，但是因為台灣內部逐漸失去對統一的討論，「統一方案」也隨着《國家統一綱領》的終止而束之高閣。

與此同時，中共的「統一方案」未曾鬆動，再加上兩岸政治經濟實力對比日漸懸殊，故所，現在馬英九提出來的「統一問題」，其實是相當空虛的概念，恐怕只會淪為「被統」的政治標籤，韓國瑜團隊更不可能接受。