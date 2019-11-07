全國性宗教團體舉行會議　稱學習四中全會精神是「重大政治任務」

中共四中全會上月底正式閉幕，全國性宗教團體聯席會議日前在北京召開第十次會議，會議主題就是「學習貫徹黨的十九屆四中全會精神」。

據內地官媒報道，出席者包括有各全國性宗教團體主要負責人、駐會負責人、秘書長（總幹事），以及有中華基督教青年會、女青年會全國協會負責人。會議由全國性宗教團體聯席會議輪值主席、中國伊斯蘭教協會會長楊發明主持，中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長王作安亦有出席會議並講話。

報道指，與會者都表示要通過學習貫徹全會精神，切實增強政治自覺，堅定擁護中國共產黨的領導，堅定走與社會主義社會相適應道路。其中包括要努力適應中國特色社會主義制度，深入開展制度宣傳教育，教育引導宗教界人士和信教群眾強化制度意識，增強制度認同；要積極參與宗教治理，牢固樹立法治意識，開展社會主義法治教育，提高宗教自我管理的現代化、規範化水平；要努力促進宗教關系和諧，弘揚宗教和諧理念，不同宗教要相互尊重、和諧共生，信教和不信教群眾要加強團結、和睦相處。

會議在最後更強調，當前和今後的一個時期，宗教界要把學習貫徹四中全會精神作為「重大政治任務」，全國性宗教團體要「學在先、走在前」，切實提高政治站位，精心安排學習，著力抓好落實，為宗教界做示範、樹標桿。

（新華社）