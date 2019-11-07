國家信息中心副主任馬忠玉被查　10月份還曾出席活動

據中共中央紀委國家監委駐國家發改委紀檢監察組和北京市紀委監委今天（7日）消息：國家信息中心黨委副書記、副主任馬忠玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，馬忠玉出生於1963年5月，中國寧夏自治區同心縣人，1993年他前往英國愛丁堡大學做博士後，3年後出站；1996年回國後，馬忠玉進入中國農業科學院工作，被破格提拔為副研究員；2001年，他轉赴中國人民大學環境學院，成為教授、博導。

馬忠玉還是亞洲開發銀行、世界銀行等國際機構項目的諮詢專家。（網上圖片）

2004年，寧夏回族自治區在中國全國範圍內公開選拔副廳級領導幹部。馬忠玉通過這次公選，回到家鄉，出任自治區發改委副主任、黨組成員。

2012年3月，馬忠玉轉任寧夏自治區政府副秘書長，政府研究室、發展研究中心黨組書記、主任；2014年8月，馬忠玉再度進京，出任中國國家信息中心副主任，明確為正司局級；2017年4月，他出任中國國家信息中心黨委副書記、副主任。

據悉，他最後一次公開露面是在10月16和17日，在佛山參加第五屆中國（廣東）國際「互聯網+」博覽會。

據官網介紹，中國國家信息中心是以經濟分析預測、信息化建設和大數據應用為特色的國家級決策諮詢機構和國家電子政務公共服務平台。

落馬前，馬忠玉在中國國家信息中心負責宏觀經濟分析、信息與網絡安全工作；協助中心主任負責黨建和反腐倡廉工作；分管經濟預測部、信息與網絡安全部。

值得一提的是，同一天，中共湖北省孝感市委書記潘啟勝和瀋陽市人大常委會前副主任邢凱分別涉嫌「嚴重違紀和職務違法」和涉嫌「嚴重違紀違法」被宣布調查。