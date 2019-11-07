近1.3億人民幣　北京原副市長陳剛斂財數額曝光

曾長期擔任北京副市長職務的中國科協黨組成員陳剛受賄一案，今天（7日）在江蘇省南京市中級人民法院公開開庭審理。其斂財數額曝光。

檢方指控，2003年至2018年，陳剛利用職務之便，為相關企業在建設工程項目用地性質變更、規劃指標調整、項目審批驗收等事項提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.28877328億元人民幣。

據悉，陳剛當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。

在檢方指控中，陳剛受賄時間長達15年。在早前互聯網瘋傳的一微信朋友圈截圖，裏面提到了關於陳剛的一些貪腐內幕。

通過截圖顯示，陳剛被發現有現金1,648億元人民幣，房產60多套，黃金20噸。另外，還透露陳剛的兒子名下就有房產207套，豪車如雲，直升機一架，名畫古玩1,923件。當時有分析指出，上述說法只是傳言，並不足信。

不過，7日的庭審證實以上傳言失真。

公開資料顯示，1966年出生的陳剛，此前仕途順暢，2002年就擔任被視為「肥差」的北京市規劃委員會主任，2006年，年僅40歲的陳剛出任北京市副市長，是當時北京市乃至全中國政壇上的一顆耀眼新星。

2012年，陳剛升任中共北京市委常委，又在下半年的中共十八大上入選中央候補委員。

然而2017年2月，陳剛卻卸任北京市委常委、委員職務，轉崗中國國務院南水北調辦任職。

2018年3月，中共機構改革方案公布，中國國務院南水北調工程建設委員會及其辦公室不再保留，陳剛進入中國科協，任中國科協黨組成員。

2019年1月6日晚，官方通報了陳剛落馬被查的消息。