【何君堯遇襲】港澳辦：赤裸裸的選舉暴力，極大憤慨和強烈譴責

立法會議員何君堯周四（7日）在屯門擺街站時，遭人用刀襲擊受傷，引來各方關註。國務院港澳辦當天晚上亦有作出回應，發言人徐露穎稱對有關暴行表示極大憤慨和強烈譴責，呼籲依法嚴懲暴力活動。

據了解，刺傷何君堯的男子姓董（30歲），沒有犯案紀錄，報稱職業為詩人，與父母同住。徐露穎形容，光天化日下「愛國愛港區議會候選人的行為令人震驚」，不僅是危害他人生命安全的嚴重犯罪行為，「也是赤裸裸的選舉暴力」。

刺傷何君堯的男子姓董（30歲），沒有犯案紀錄。（網上圖片）

徐露穎又提到仍是持續不斷的示威活動，「連日來，少數暴徒除繼續實施堵路、縱火、襲警等暴力活動外，還對在港中資企業打砸毀燒，暴力沖擊新華社亞太總分社，圍毆和侮辱持不同意見的路人，大肆破壞愛國愛港議員辦事處和開展競選活動的街站，對愛國愛港候選人、助選團隊和支持選民進行滋擾、恐嚇」，認為「現在更是變本加厲」，目的是「意圖威脅和恐嚇愛國愛港參選人及其支持者，制造『寒蟬效應』，以此影響區議會選舉結果，達到奪權的政治目的」。

徐露穎強調「極端暴力活動是任何社會都絕不能容忍、絕不可姑息」，「我們希望香港行政、立法、司法機關共同擔負起依法制止和懲治暴力活動的責任，希望香港各界人士進一步凝聚反暴力、護法治、保穩定的正能量。香港的選舉必須在公平、公正、安全、有序的環境下進行」。

（新華社）