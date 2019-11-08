【觀察】官方推四中全會《輔導讀本》　編寫人員「陣容非常強大」

中共四中全會通過的《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，人民日報社其後出版《輔導讀本》，撰寫解讀文章的成員被媒體形容是「陣容非常強大」，因為當中包括有兩名地方首長，以及有中央軍委辦公廳主任鍾紹軍。

人民日報社出版四中全會的《輔導讀本》。（資料圖片）

據了解，《輔導讀本》除了收錄已經發布的四中全會《決定》，以及習近平的演講外，還收錄有13位領導人、近30位省部級領導幹部和相關專家撰寫的解讀文章。

《輔導讀本》合共由57人合力編寫，包括習近平、王滬寧、韓正、丁薛祥、王晨、劉鶴、許其亮、楊曉渡、陳希、郭聲琨、黃坤明、尤權、肖捷、張慶黎、何立峰等15位中共領導人。值得一提是，編寫人員還有兩名地方黨政的「一把手」，分別是是四中全會前由寧夏黨委書記轉任內蒙古黨委書記的石泰峰，以及山西省省長樓陽生。

內蒙古黨委書記石泰峰。（資料圖片）

現年63歲的石泰峰，自1985年起就在中共中央黨校任職，長達35年的工作生涯中，有9年時間是擔任副校長，曾經歷胡錦濤、曾慶紅、習近平三任校長。據稱，石泰峰的才幹頗受中共領導人賞識，有消息更稱他是國務院總理李克強在北京大學法律系時的同學。至2010年，石泰峰空降江蘇任省委常委、組織部長，翌年升為省委副書記，並兼任蘇州市委書記。石泰峰於2015年底升任江蘇省長，2017年4月改到寧夏出任黨委書記。

山西省省長樓陽生。（資料圖片）

而60歲的樓陽生則是浙江浦江人，1984年2月出任共青團龍遊縣委書記，開啟從政之路。樓陽生曾長期在浙江省地方任職，後在共青團系統中獲得提拔，官至共青團浙江省委書記。2008年1月，樓陽生當選政協第10屆浙江省委副主席，並省委統戰部部長。2009年1月，樓陽生離開浙江，調任海南省擔任組織部部長，其後又於2012年3月赴湖北省擔任組織部部長。至2014年，山西官場經歷大地震，數名高級幹部涉貪下台，樓陽生於當年6月就被任命為山西省委副書記，並於2016年升任省長。

2018年1月，習近平視察中部戰區某師時，鍾紹軍（紅圈示）亦有現身。（央視截圖）

至於被視為習近平「大秘」的中央軍委辦公廳主任鍾紹軍，其1968年出生於浙江衢州，自習近平2002年年底主政浙江開始，就一直是習近平的秘書。習近平於2007年主政上海，鍾紹軍亦成為上海市委辦公廳副主任。半年後習近平調任中央，鍾紹軍亦跟隨來到北京，擔任中央辦公廳調研室政治組長等職務。

最特別是，鍾紹軍於2013年6月空降中央軍委辦公廳任副主任兼軍委主席辦公室主任，同時獲授予大校軍銜。當時廳局級以上官員公開的簡歷中，唯獨鍾紹軍沒有年齡、教育背景以及工作經歷的相關資料，故又被稱為「三不詳」，是習近平的「三無秘書」。時至今日，多個重要場合鍾紹軍亦會陪同習近平出席。

2018年9月，軍報報道透露，鍾紹軍已轉正升任中央軍委辦公廳主任。