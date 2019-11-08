【觀察】台學者電郵被監看？　指責中共鋭實力無助健全資訊安全

日前傳出台灣中山大學10多名教授電子郵件被假帳號秘密監看3年，入侵者網路地址（IP）包括美國、大陸、香港等地，引起外界關注。對此，陸委會於當地時間11月7日立即回應稱是「中共運用鋭實力干擾各國學術機構正常研究」。

然而，尚未釐清就下意識指責對岸，除了升高對立情緒，能有助於健全台灣資訊安全嗎？

針對中山大學教授電子信箱被監看，台灣陸委會發言人邱垂正表示，中共極權專制長期打壓不同意見，近年更將監控系統運用在校園裏面，侵害人權日益嚴重。（楊家鑫／多維新聞）

當地時間11月7日，中山大學政治所副教授陳至潔指出，今年10月底突然有人假冒中山大學主任秘書，主動寫信給他，要求他到辦公室討論兩岸關係，他發覺不對勁，進而通報校方。陳至潔猜測，可能是攻擊者想確認中山的學術賬號是否有在使用，才冒險測試。

校方發現，2016年下半年起，有身分不明的人士，利用Open Webmail系統漏洞，創設數個假賬號，冒充校方資深行政人員，靜默監看10多位教授的電子郵件信箱內容，前後長達3年。

受監看對象非常集中，包括政治學研究所的教授，以及部分活躍於兩岸、台灣公共事務的亞太所與政經系教授。而入侵者的網絡IP有從美國、中國大陸、香港登入的紀錄，自今年以來集中出現於香港網域，高度懷疑是使用虛擬私人網路（VPN）產生的網域地址。

國立中山大學。（網絡圖片）

由於台灣校園廣泛使用Open Webmail這套開放原始碼的免費電子郵件信箱程序，有學者擔憂，其他大學信箱也可能有資安問題，尤其是那些與政府外交、兩岸、國安情治或高科技領域合作密切的學校。

對此，台灣教育部回應稱，目前已建構重要關鍵信息基礎設施領域之資安信息分享及分析中心（ISAC）、資安通報應變中心（CERT）、資安監控中心（SOC），對於信息傳遞交流、資安攻擊偵測，及實時通報應變處理，都有完整的規範。後續將持續和其他行政部門、民間資安團體建立信息交流管道，共同維護學術網絡的信息安全。

姑且不論靜默監看信箱3年，為何突然「冒險」行事而曝光。相較教育部的回應，台灣陸委會一開口就是「中共近期運用鋭實力影響其他國家，干擾各國學術機關的正常研究」，引起國際社會嚴重關切。並強調，台政府將持續建構完善的民主、信息安全、民生安全防護網。

平心而論，既然資安發現漏洞，就應該先關注問題的解決，並藉機全面體檢台灣政府部門和學術機構的信息安全，才是政府積極有為的體現。

陸委會的回應忽視了入侵來源IP地址不只來自大陸，還有美國，在第一時間就指責是「中共監控」。顯然，這更多是一種政治宣示、政治語言，目的只是樹立敵人，製造風聲鶴唳的緊張氛圍。

陳至潔指出，有不明人士冒充校方人員主動寫信給他，要他到辦公室討論兩岸關係，他驚覺不對勁，才讓事件曝光。（楊家鑫／多維新聞）

事實上，進入網路資訊時代，數據運用與監管已成為各國政府的重要課題，資訊戰也已是全球大國都默默在進行的事情，雖然美國不斷指責大陸是網路威脅，然而美國國家安全局（NSA）也曾被披露監視多國元首，引起國際風波。

台灣應該意識到健全自身資安環境的重要性，建構出能防範所有地區網路IP惡意入侵的能力，而非發現問題就「反射性」將大陸拿出來「痛罵一頓」，這樣才能真正彰顯台灣的「主體性」，展現政府的擔當。