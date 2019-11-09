【觀察】被RCEP孤立的台灣　恐怕將更快走向沒落

第35屆東盟峰會及東亞合作領導人系列會議之後，RCEP談判取得最新進展，由東盟十國和中日韓、澳洲、新西蘭等十五國參與的，世界上最大的自貿區有望在2020年簽署協議，這無疑是東亞經濟一體化的好消息。不過，對於蔡政府治下的台灣來說，卻可能另有一番別樣滋味。

RCEP原本包括印度在內，但由於莫迪（Narendra Modi）總理的遲疑和其國內對開放貿易的不自信，印度最終決定暫時呆在RCEP之外。對於其他15國來說，失去印度這個13億人口的大市場自然是一種損失，不過有中日韓和澳洲、印尼等世界經濟大國加持，RCEP仍是全球最大的自貿區：它涵蓋了約30%的全球人口，29%的全球GDP和四分之一以上的全球貿易量。相信自貿區建成後，東亞15國之間的經濟貿易將獲得更迅速的發展。

RCEP即將簽署協議，東亞經濟一體化取得重大進展，不過台灣被排除在外。（AP）

比較悲劇的是，台灣被排除在了RCEP之外，這恐怕會對高度依賴對外貿易的台灣經濟造成不利影響。以2018年為例，去年台灣進出口總額高達6,200多億美元（其中出口3,300多億美元，進口2,800多億美元），而其GDP卻只有5,900多億美元，台灣對出口貿易的依存度達57%，對外貿易依賴度更高達105%。對比大陸，2018年大陸進出口總額為4.62萬億美元，只佔GDP總量的約34%，其中出口2.48萬億美元，大陸對出口貿易的依存度只有18%。

台灣經濟高度依賴對外貿易，而RCEP成員國又佔台灣對外貿易的60%以上，被RCEP排除在外，台灣未來的對外貿易必然受到衝擊。當然台灣對外貿易的70%是電子產品，根據國際貿易規則可以享受免關税待遇，但還有30%的其他產品會有關税困擾。若RCEP成員國之間都實現零關税或低關税，而台灣電子業以外的其他產品還要被徵高關税，不可避免台灣的產品將失去競爭力，丟失國際市場。外貿不振，台灣經濟恐怕也將面臨嚴峻挑戰。

RCEP涵蓋了約30%的全球人口，29%的全球GDP和四分之一以上的全球貿易量。（視覺中國）

如何破解這一困局？最好的方法自然是台灣加入RCEP，擺脱被孤立的窘境。不過，現在的蔡政府不承認「九二共識」，兩岸關係陷入官方零交往的僵局，沒有大陸的支持，台灣要加入RCEP應該比較困難。如很多台灣資深媒體人所說，兩岸關係是台灣最優先、最上位的政治議題，兩岸關係處理不好，台灣的任何其他對外事項都很難推進。這是由國際社會的「一中框架」決定的，台北政府需要具有「實事求是」的處理兩岸關係的能力。

兩岸關係處理的好，北京默許或支持台灣走出去，台灣的國際處境就會比較順暢。如馬英九時代，兩岸關係在「九二共識」的基礎上發展順利，不僅簽署ECFA（兩岸經濟合作框架協議），還實現領導人之間的新加坡馬習會，甚至還要互設官方機構。因此，台灣走向國際社會也比較暢通無阻，不僅可以參加WHA及國際民航組織大會，馬英九還在2013年分別與新加坡和新西蘭簽署了自由貿易協議。

蔡英文擅長反陸，但對台灣未來發展沒有幫助。（中央社）

不過，今天的蔡英文政府無視中華民國憲法，不承認兩岸同屬一中的客觀現實，缺乏實事求是的處理兩岸問題的能力，台灣要在國際關係上有所作為，必然阻力重重。WHA和國際民航組織大會台灣早已進不去，邦交國更是在短短3年多的時間內斷了7個，蔡政府也沒有和任何國家簽署新的自由貿易協議。在此局面下，台灣加入RCEP的可能性為零。

今天的國際局勢是，中國大陸實力日強，東亞各國和全世界多數國家，他們的最大貿易伙伴都是中國大陸，與中國大陸搞好關係是世界各國的核心議題，他們自然不可能在不經過大陸點頭的情況下，與台灣發展關係。直白地說，世界各國、各組織不可能為了台灣而得罪中國大陸，世界第一強國美國也不會越過紅線，只會口惠而實不至。

局勢如此，幾乎可以肯定，只要蔡政府繼續不承認「九二共識」，RCEP在2020年簽署後，台灣經濟將遭受新的衝擊，加快台灣走向沒落，台灣民眾的生活也會因此變得更加艱難。屋漏偏逢連夜雨，明年兩岸之間的ECFA也將到期，如果大陸果斷中止ECFA，台灣的經濟形勢無疑會更不樂觀。

比較幸運的是，明年1月11日台灣將迎來大選，台灣民眾可以用選票來決定自己的命運。如果國民黨能夠勝出，兩岸關係重回「九二共識」下的和諧發展，台灣或許有機會加入RCEP，ECFA也會繼續執行，幫助台灣融入全球最大的自貿區，為台灣經濟的發展創造新的動力。明年的選擇，對台灣很重要。