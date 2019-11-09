【區議會選舉】新華社：反中亂港政客欲以暴力影響選舉，奪取政權

早前，立法會議員何君堯遇刺，而香港區議會選舉於11月24日舉行。 官媒新華社9日發表評論稱，暴徒刺殺愛國愛港人士何君堯，嚴重危及香港選舉的公平、公正和安全；暴徒和其背後的「反中亂港政客」欲以恐怖暴力影響選舉，是香港的「暴力之源」，絕不讓其達到奪取政權的圖謀得逞。

立法會議員何君堯早前遇襲。

評論稱，暴徒刺殺何君堯目的就是通過製造「黑色恐怖」「寒蟬效應」，暴力破壞選舉正常秩序，讓愛國愛港人士難以展開選舉工程；用恐懼恫嚇廣大選民，讓他們不敢表達對愛國愛港人士的支持。

評論說，「暴徒及其幕後黑手一直針對愛國愛港候選人進行滋擾和暴力攻擊」，評論說，今日香港之亂象，歸根結底都是幕後的「反中亂港」政客一手炮製和操弄的結果。評論稱，這些政客為了一己之私，為了達到香港版「顏色革命」的目標，他們顛倒黑白、造謠中傷、美化暴力，欺騙年輕人當「炮灰」；他們打著民主幌子反民主，公然縱容、操弄暴力，破壞選舉公平公正安全有序的環境；泯滅良知，喪盡人倫道德，在何議員被刺後，不僅對譴責暴力吝惜一語，還處處挑起事端。評論說，這些人「集縱暴者施暴者於一體，是香港的暴力之源」。

評論指，何君堯被刺再次證明，止暴制亂、恢復秩序仍是香港當前最重要的任務，香港行政、立法、司法機關要共同擔負起依法制止和懲治暴力活動的責任，讓香港不被黑色恐怖所遮蔽，還香港一個朗朗乾坤，絕不讓「反中亂港」者用暴力影響香港選舉結果、達到奪取政權的圖謀得逞。

（新華社）