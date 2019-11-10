【觀察】習近平軍委大秘鍾紹軍在四中全會中的角色

中共十九屆四中全會決定公布後，各方相繼掀起「學習熱潮」，人民日報社出版了一份權威的官方《輔導讀本》，用以在全國掀起的學習四中全會精神活動之中。

根據官方發佈的讀本顯示，該書收錄了包括習近平、王滬寧、韓正等中共領導人以及內蒙古自治區黨委書記石泰峰、山西省長樓陽生兩名地方黨政「一把手」在內的57名編寫人員。鑑於此次會議所議主題之重要，以及該讀本作者陣容之強大，足以反映這份名單的分量。外界注意到，在這份編寫人員名單上，還出現了一個並不常見的名字——鍾紹軍。

與中辦主任丁薛祥並稱中南海一文一武兩大秘的鐘紹軍現為中共中央軍委辦公廳主任、中國人民解放軍選舉委員會委員。相比緊隨習近平左右時常曝光在媒體面前的丁薛祥，鍾紹軍這個軍委主席大秘似乎更加低調而神秘，在網絡上幾乎很難看到關於他的公開報道。

在中共廳局級以上官員公開的簡歷中，鍾紹軍的資料極為神秘——年齡不詳、教育背景不詳以及工作經歷不詳。唯一獲得官方公布的是「十九大代表」，在百度輸入「鍾紹軍」的名字，依然信息有限。

他的身份被官方確證是在2018年。2018年中國全國「兩會」之後，解放軍和武警部隊共產生269名全國人大代表，鍾紹軍入列名單中，其個人資料在中國人大網也首度曝光。資料顯示，鍾紹軍出生於1968年10月，浙江開化人。鍾紹軍的仕途起步於浙江也得益於中共領導人習近平的浙江經歷。2002年年底習近平主政浙江之時，鍾紹軍就開始擔任習的秘書；2007年習近平主政上海，鍾紹軍成為上海市委辦公廳副主任；半年後習近平進入中央，鍾紹軍也入京，擔任中央辦公廳調研室政治組長等職。從浙江到上海再到北京，鍾紹軍一路伴隨習近平左右。也正因為這種密切而又神秘的關係，習近平上任後，外界一直猜測鍾紹軍很可能就是習近平真正的貼身大秘書。

中共十八大前後，鍾紹軍又突然穿上軍裝，擔任軍委辦公廳副主任兼中央軍委主席辦公室主任，授大校軍銜。2013年6月，央視新聞聯播播出習近平赴酒泉衛星發射中心觀看神十發射時，畫面顯示鐘紹軍穿着大校軍裝公開露面，當時輿論即猜測，鍾紹軍已調入中共中央軍委辦公廳。根據慣例，中共中央軍委主席辦公室主任通常由中央軍委辦公廳任副主任兼任，也即最遲當時其已任中央軍委辦公廳副主任。

他的名字再一次出現在報道中是在2017年11月2日的中央軍委晉升上將軍銜儀式上，原本軍銜為大校的鐘紹軍佩戴少將肩章出席。在當年年底公布的中共軍方選舉委員會名單中，鍾紹軍也位列其中，作為一個並無軍隊經歷半路從軍的官員，鍾紹軍的晉升速度之快，引發關注。

鍾紹軍的公開報道雖不多，但每一次的公開露面都能引起輿論的關注，一方面在於對這位神秘大秘的好奇，另一方面是其每一次露面幾乎都是以新身份出現。2018年9月18日，中共中央軍委副主席張又俠在北京會見了到訪的巴基斯坦陸軍參謀長巴傑瓦。當時，鍾紹軍首次以中央軍委辦公廳主任的身份公開亮相報道。不過輿論認為，2018年3月其以少將軍銜但佩戴副戰區級資歷章現身或許當時已任中央軍委辦公廳主任。彼時，其前任中央軍委辦公廳主任秦生祥已調任海軍政委。

作為一個1968年出生的副戰區級將領來說，這樣的成長速度在中共軍隊系統中是為數不多的。雖然外界多以「大秘」的標籤來界定其晉升之路，這的確是秘書這個群體所擁有的特殊機遇，不過秘書本身所具有的政治理論素養與縝密低調務實的風格才是他們最基礎的政治資本。此番鍾紹軍作為中共十九屆四中全會讀本編寫人員正印證了其目前所扮演的角色。他可能已經部分跳脱服務於領導個人的角色，與某些決策層智囊和地方大員並列了。據瞭解，官方發行的中共十八屆六中全會精神的讀本鍾紹軍也在編寫人員之列。