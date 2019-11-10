【柏林圍牆倒塌30周年】官媒：全球化遇逆風　世界不歡迎新柏林牆

周六（9日）是柏林圍牆倒塌30周年，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）主持紀念活動時表示，美國不應走「利己主義」的道路，被認為是批評美國總統特朗普的「美國優先」政策。 中國官方《新華社》亦發表社評，形容一些無形或有形之牆，當下似乎正在被築起，多邊主義、全球化和區域一體化，如今正遭遇逆風。但世界不歡迎「新柏林牆」，國際社會中呼籲打破藩籬、倡導多邊主義的聲音越來越響亮，「要拉手而不是鬆手，要拆牆而不是築牆。」

德國總統施泰因邁爾以當年的列根總統要求拆掉圍牆，諷刺今天特朗普政府要興建圍牆，是反其道而行。（Reuters）

文章以〈世界不歡迎「新柏林牆」〉為題，開首先指，柏林牆的倒塌象徵著冷戰的結束，當下一些無形或有形之牆，似乎正在被築起。其中包括，德國東部和西部的發展差距明顯，有如一堵社會經濟發展的「無形之牆」存在，凸顯東西德民眾的身份認同差異。

而以整個歐洲大陸而言，隨著歐盟內部發展失衡，民生困境加劇，民粹思潮暗湧，社會「離心力」日益加大。英國「脫歐」更是為逆歐洲一體化的大潮推波助瀾，分明要在大不列顛與歐洲大陸之間豎起新的「無形之牆」。

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批蓬佩奧言論充滿「冷戰思維」

文章稱，冷戰結束後，世界迎來全球化浪潮的新契機，和平、發展、合作、共贏成為時代主流。但時至今日，一些勢力和個人仍抱持冷戰思維，戴著意識形態的有色眼鏡，對不同社會制度和發展模式橫加指責，推動「顏色革命」，企圖遏制「非我族類」的國家崛起、發展。比如，日前美國國務卿蓬佩奧在柏林發表演講大肆攻擊中國，其言論充滿了冷戰思維和零和博弈的過時觀念。

文章續指，冷戰後曾一度快速發展的多邊主義、全球化和區域一體化，如今正遭遇逆風。國家至上主義抬頭，單邊主義傾向在全球政治和安全領域越發明顯，保護主義正在侵蝕以規則為基礎的國際貿易體制。

文章稱，英國「脫歐」更是為逆歐洲一體化的大潮推波助瀾，分明要在大不列顛與歐洲大陸之間豎起新的「無形之牆」。（視覺中國）

沒有任何國家能獨善其身

文章強調，變革的時代更需要冷靜的聲音。越是在困難時，越需要攜手合作。無論是當前全球化遇到的困境，還是氣候變化、恐怖主義、移民問題等全球挑戰，沒有任何國家能獨立解決，也沒有任何國家能獨善其身。「所幸的是，國際社會中呼籲打破藩籬、倡導多邊主義的聲音越來越響亮。要拉手而不是鬆手，要拆牆而不是築牆。」