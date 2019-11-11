【觀察】中央軍委基層建設會議召開　透露解放軍最新人事信息

中共第十九屆四中全會後，中央軍委主席習近平及其他軍委高層再於11月8日至10日，在京西賓館召開「中央軍委基層建設會議」。官方《央視》的報道畫面，疑似透露軍方人事調整信息。

中央軍委主席習近平及其他軍委高層再於11月8日至10日，在京西賓館召開「中央軍委基層建設會議」。（新華社）

《央視》等官媒報道，出席會議的除習近平外，還有許其亮和張又俠兩位中央軍委副主席，魏鳳和、苗華、張升民三位中央軍委委員，被認為規格頗高。

報道稱，「各戰區、各軍兵種、軍委機關各部門、軍事科學院、國防大學、國防科技大學和武警部隊有關領導同志以及部分基層單位代表參加會議。」

新聞畫面顯示，南部、北部、東部、西部和中部戰區的司令員、政委，以及陸軍、空軍、海軍、火箭軍、戰略支援部隊以及武警部隊的首長均在現場。

此前擔任中部戰區副司令員兼參謀長的中將李鳳彪也出席了會議，他坐在戰略支援部隊政委鄭衛平（上將）的旁邊，意味着他很可能已經接替調任軍委後勤保障部長的高津，出任戰略支援部隊司令。（央視）

十八大後首次召開同類會議

《北京青年報》微信公號「政知見」報道稱，這是中共十八大後高層首次召開這樣的會議。

值得注意的是，此前擔任中部戰區副司令員兼參謀長的中將李鳳彪也出席了會議，他坐在戰略支援部隊政委鄭衛平（上將）的旁邊，意味着他很可能已經接替調任軍委後勤保障部長的高津，出任戰略支援部隊司令。

公開資料顯示，今年60歲的李鳳彪是空降兵出身，曾任空降兵第44師師長、空降兵第15軍軍長，他2014年已升任成都軍區副司令，在軍改中出任中部戰區副司令兼參謀長。2017年中共十九大上，李鳳彪作為一名剛晉升中將的戰區副職，晉升204名中委之列。

另外值得一提的是，11月8日，習近平曾到京西賓館接見會議代表，同大家合影留念。據披露，當天受接見的會議代表中，有33人來自基層部隊，站在第一排的基層代表共有5人。

習近平接見會議代表。（新華社）

據微信公眾號「學習軍團」披露，這五人分別是：火箭軍某基地班長王忠心、陸軍某旅三營六連「王傑班」班長王大毛、海軍長沙艦主炮指揮儀技師兼班長李洪偉、中部戰區空軍航空兵某團團長葛大慶、武警新疆總隊某特戰中隊指導員安攀。

由於這次名為「中央軍委基層建設會議」緊鄰四中全會，被認為規格極高。

公開報道顯示，2012年7月，中共高層亦曾召開過全軍基層建設工作會議，時任中央軍委委員、原總政治部主任李繼耐出席會議並講話。

習近平提到，（四中）全會決定專門用一個部分就堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度、確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務進行了部署，其中很多任務的落實要從基層建設抓起。