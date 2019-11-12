對話安邦智庫創始人陳功：城市化如何顛覆世界（上）

雖然人與城市無時無刻不在發生着各種關係，但鮮有人會認真思考：究竟是什麼在促進城市的繁榮？我們對城市的理解缺少了什麼？人與城市的本質關係為何？在不斷追求城市化的過程中我們又付出了什麼代價？ 11月8日，由安邦智庫主辦的「中國POD城市發展論壇」在成都召開。多年來，安邦智庫一直在努力探索適合中國城市的發展理念與系統解決方案。2017年，安邦智庫首席研究員陳功先生率先提出POD（PEDESTRIAN ORIENTED DEVELOPMENT）理念，即行人優先的城市空間策略和發展策略。論壇前不久，以「治理體系和治理能力現代化」為主題的中共十九屆四中全會在北京召開，具體到城市的發展與治理，也面臨着如何從器物到理念的「現代化」問題。 為了進一步認識和理解中國正在急速進行的城市化與現代化，01專訪了來自中外的多位專家、學者，由他們來解開中國城市化的「密碼」。本篇訪談對象為安邦智庫首席研究員陳功，陳功曾著有《顛覆世界的城市化》一書，此為訪談上篇。

安邦智庫創始人，董事長，首席研究員陳功。（安邦智庫）

01：您曾在《顛覆世界的城市化》書中直言，中國在城市化過程中，「直到後來發現政府債務積累到危險的程度，各種城市化進程中的問題開始顯現，才模糊地意識到中國城市化走得過頭和過度」。能不能進一步解釋一下，為什麼中國的城市化走得「過頭」和「過度」了？

陳功：中國的城市都面臨着各種各樣的問題，抱怨來自四面八方，有說交通的問題，有說街道的問題，還有建築和環境，問題多種多樣，所以這是一種系統問題，所以面對系統問題，解決方案也必須是系統的。大家可以看到POD原則（編者注：行人優先的城市空間策略與發展戰略）總共涉及到十四個方面，從規劃到建築，從產業到文化，從交通到商業等等，這就意味着POD原則以及POD城市的確是一個系統解決方案，是對中國城市化進程的一種糾偏。

中國的城市化是終究要被記載進人類文明史的一個奇蹟，對於這一點要承認，歷史上還從來沒有過這樣的壯觀情景，我在寫這本書的時候，當時世界經合組織就有報告表示，中國35年以來，有5億多人遷入城市，讓中國超大城市數量現在達到了15個，他們認為世界大大低估了中國城市增長的規模。所以中國的城市化有波瀾壯闊的一面，也有問題成堆的一面，大家一定要客觀看待問題，才能有未來。

2019年10月29日，南京藝術學家美術館，50多幅出自英國藝術家艾奇遜拍攝的圖片，用獨特的觀察和視角聚焦了快速城市化和現代化的中國，讓觀者耳目一新。（視覺中國）

現在很多人因為城市化，通過房地產發了大財或者小財；城市化的過程集聚了大量的資金，這才有了科技創新的可能，有風口投資的可能；甚至中國的教育和學術也因此受益，這些都不完全是科學和學者的貢獻，沒有城市化，沒有資本，沒有總需求的擴張和支持，根本就沒有可能出現這樣的局面。現在的各界名人層出不窮，這都要感謝城市化的幫助。

波瀾壯闊是一面，問題成堆是另一面！中國的事情總是這樣，很容易走偏。我們的發展經驗中有一條，就是什麼事情都講究「以點帶面」。看見什麼是「好東西」，就拼命幹，玩命追，一條道走到黑，甚至不計後果。一個「點」的東西，被擴大成了面，一個「點」很好，就以為強拉到「面」上也很好，這種幼稚的政策操作，很容易出偏，走偏。

城市化的問題成堆就是這樣出來的，本來城市化是生產過程的一種現象，是過程中的客觀結果，也許是政策面認為這樣發展快，結果城市化就成為擴大化的手段，強調用城市化來刺激經濟增長，拉動經濟增長，而且全國都在這樣幹，都要這樣幹。於是，問題就出來了，債務的急劇增長，城市病，城市空間的不合理，資產價格大幅增長，成本的大幅增長，社會矛盾激化等等，問題一大堆。所謂「過頭』和」過度」的問題就是這麼產生的。

這些問題都與發展速度有關，中國的城市化速度很驚人，2000年的時候才35%，現在是60%左右，中國用了很短的時間，就實現了別人上百年甚至更長時間做成的事情。這是好事，也是壞事。這麼快的城市化，肯定要搞大量的物質環境建設，要建設就需要大量的資本，因為時間短，生產上賺來的錢肯定不夠，那就需要額外的資本，要靠貨幣發行，要靠借債，要靠讓渡利益來引資，這就很容易造成債務問題。所以，問題並不難理解，關鍵是發展速度，速度快了定有問題。速度慢一點，城市還有自我修正的可能，可以實現有機成長，有點問題也能在成長中修正，但如果速度太快了，那就連修正的機會都沒有了。問題成堆，只好擺在那裏。

01：一個城市患上了「城市病」，與城市建設者的發展和建設理念存在偏差有關。但有時候理念是一回事，具體執行又是另一回事。「先進的建設理念」有沒有之外，還存在能不能真正落地的問題，而且要落地也因城市而異。中國的每一座城市都很不同，有北上廣深這樣的一線城市，也有像如山西大同這樣的地級市。

陳功：運用POD原則，建設POD城市以及城市更新等等，的確屬於是「先進的建設理念」，因為這些概念屬於中國，也屬於世界，而且是中國首先提出來的，面向和解決的是中國的問題。同時，這些城市發展問題，世界各國的城市也或多或少的存在，所以也具有世界性的意義。比如，對於POD論壇，有很多外國設計師就非常感興趣。寫過《人的城市》一書的世界設計大師，楊蓋爾也寫來了熱情洋溢的郵件表達支持。日本的大財團，也非常關注中國城市更新的進展。所以，與過去中國人所熟知的種種概念相比，POD的相關概念，的確是「先進的建設理念」。

運用「先進的建設理念」當然會遇到種種困難，可能很多人說都說不清楚，有人就曾提問，「一種概念怎麼會有十四個原則」？他不明白，系統性的城市問題，一定涉及多個方面，互相牽制，交互影響，必須是綜合性的、協調性的解決方案。那種「一對一」的解決方案，聲稱「一抓就靈」，能「打翻身仗」的所謂理念，才非常令人懷疑，它不符合城市的基本原理。至於困難，肯定是會有的，理念的理解困難，只是其中之一，實際還會遇到更多的困難，我們要看到，愈是困難多，愈說明方向是正確的；沒有困難，才有問題。因為城市更新，是一個城市至關重要的修正過程，所謂修正，就是要把扭曲的理順，要把缺口補上，要壓住做過頭的，要大力提升短板，揚長避短，這才叫完成了城市的修正過程。有的時候，這種修正過程，是要刮骨療毒、斷臂求生的，到了這個份上能不困難嗎？那是一定會面臨各種各樣的困難。

過去的中國，中央政策與地方實際始終在打架，很多地方，即便嘴上不講，心裏很多人恐怕也是這樣說的，中央說要搞城市更新，但到了地方實際一干，還是過去的那一套。最近中國中部的一個大城市，提出了一個所謂的發展構想，那是一個真正的「宏圖大計」，打開一看，幾乎等於是把全中國所有的「好事」，所有的資源，都集中在一起，從大學到央企，從產業到中心，統統複製在自己的城市裏面，讓自己的城市，不但要成為各種中心，而且還要是「上海」，還要是「北京」，還要是「深圳」，這樣的發展理念，從「資源競爭」意識來看也許是「好事」，至少「無可厚非」，理念上算是很「先進」了，但幾乎等於是痴人說夢，根本不可能的。中國的事情很多時候總是這樣，太走極端，一談競爭，就是你死我活，只要我活的好，從來不管別人。可是市場經濟從來不是這樣的原理，市場經濟的一條基本原理，就是要讓大家都活好了，都有錢，才能到我這裏來消費。只有一個地方好，大家都沒資源、都不好，那實際是根本好不起來的。順便說一句，從這個道理出發，實際也可以看到，中央現在提倡的區域協同發展是正確的，但只不過完全不是地方現在所理解的這個樣子。一提沿海城市要搞區域協同發展，第一反應就是立即想照搬東京灣區的規劃，實際那裏有這麼簡單？！

實際上，中國從來也沒有什麼真正「先進的建設理念」，正是因為這個原因，過去所做的實際是陳舊的理念，現在與今後，才需要做城市更新。

前一個時期，我在中南海邊上配合電視台做個政務節目，談的是「正能量」問題。我當時舉例說，中國的很多城市規劃，由於歷史的原因，都是以美國城市為模板的，複製的美國城市，不可避免的也複製了美國的生活方式。這些城市，都有直來直去的井字路網格局，大而寬的馬路，產業區一塊，居住區一塊，生活上也必然要講究，大空調、大冰箱、大SUV車，城市的平面擴張個非常快，生活成本上升的很快，實際極不方便，但城市表面上搞的好像又「井井有條」，挺有「秩序」。我當時就指出，只要打開城市史稍微看看，就知道美國的很多城市，都被歸類為工業城市，那是生產型的社會和城市，現在這些「模板」自己都很蕭條了，當時所作的一切就是為了工業生產。所以說，過去的中國城市還可以這樣做，因為那時的中國是「世界工廠」，現在「世界工廠」遍天下了，印度、越南，甚至孟加拉和印度尼西亞都是「世界工廠」了，中國的城市今後怎麼辦呢？還繼續這麼幹，就有大問題了，實際也是幹不下去了。所以過去的城市要修正，要搞城市更新，要從生產型城市往消費型城市轉變。這意味着主要的中國大城市，首先必須是消費中心，然後才能談別的，只有主要大城市變成消費中心，才能讓出較大的空間給邊緣地區和城市從事生產，讓他們的產業資源發揚光大，讓主要城市的消費資源發揚光大，這才是真正的大方向，這是一盤大棋，雖然轉型可能困難重重，但卻不能不走，不能不做。

類似所謂的「先進理念」的例子還有很多，「產業園區」的佈局規劃是否就好，在世界各地實際也被發現很多大問題，美國有的地方，人口只有幾十萬人，但工業規模很大，主要產業失去競爭力，人口立即去掉一半。這對城市意味着什麼，有很多的教訓。商業究竟在城市中只是配套的問題，還是城市的核心，這在城市規劃中也是個大問題。還有灣區建設，實際對於日本東京灣區，日本政府一直在堅持去中心化的政策，我們卻又開始大力推動。總的來說，我們以為的「先進理念」，可能實際未必真的很先進。現在半路出家，「順着領導意思」寫報告的人太多，但中國畢竟是一個大國，矯枉過正不是很容易的。

01：您似乎特別看好北歐國家城市中政府在其中的作用，這些地區在城市化建設中有哪些值得中國借鑑的經驗，以及吸取的教訓呢？

陳功：對比歐洲，最令我感歎的是，對於發展速度的認識和理解。

世界上的城市，如果大致劃分實際就四種類型，第一種類型，北歐以及歐洲的城市，這是經典而傳統的城市；第二種類型，美國的城市以及工業生產型的城市，這些都是經過大工業浪潮洗禮的城市；第三種類型是轉型中的城市；第四種類型是未開發的城市。我對世界城市的看法，就是這四種類型，這些類型的劃分對於認識城市發展的意義，起着至關重要的作用。

過去我經常說的一句話是，中國的一切問題都是速度問題！我在中國經濟發展問題上，一向就是個穩健派，原因就在於，我對經濟發展速度的認識，與中國主導輿論和舞台上的學者們大為不同。很多時候，發展速度快了，未必是好事；如果放在一個長周期裏面去觀察國家和城市的發展，大家就會發現，那些「速度慢」的國家、地區和城市，實際經濟發展成效可能更好。

北歐以及歐洲，很多人都知道，那裏的經濟增長速度很慢，2%－3%的經濟增長率，大家就很高興了。對比之下，我們的經濟增長速度，低於10%，都嫌慢，在速度觀念上，我們是人家的5倍。就怕慢，不嫌快。問題是，我們同時還可以發現，那些經濟增長速度很慢的國家和城市，它們都是發達國家，非常富裕的社會，高度文明，在世界競爭食物鏈的頂端，我們的經濟增長速度很快，但卻是發展中國家，很多地方還在靠賣苦力的方式幹活，貧困人口在中國，雖然千方百計的減貧，但依舊有一個很大的規模。這種對比的結果很奇怪，慢的比快的富有，快的比慢的貧窮，這究竟是怎麼回事？究竟增長速度快了好呢？還是慢了好呢？

有人說，恐怕世界各國與城市都存在這樣的一個階段，存在這樣的一個過程，由快而慢！先快後慢！我的意見是，這話沒錯，但沒錯中有大錯。

近年中國大力發展宜居城市，圖為無人機航拍下的江西省撫州市金溪縣新城區，天藍水碧，綠樹成蔭，宜居宜游。（視覺中國）

實際這種「先快起來再說」的追趕狀態，更多的出現在第二種類型的國家和城市，這些國家都經過工業化浪潮的洗禮，開始的時候很貧窮，比如美國也是這樣的，它是在１９世紀開始追趕和崛起的，也是搞工業，搞製造業，而當時殖民北美的英國，實際比北美那個地區更加發達和繁榮。所以，美國也是工業化的追趕型國家，先是搞工業和製造，大量的小鎮因此而繁榮，城鎮圍繞工業和製造建立起格局，結果就是你在美國看到的酒吧，根本不是歐洲國家酒吧的樣子，基本就是個棚子，能讓工人們聚在一塊喝酒就成了，非常簡陋。工業生產就是這樣，主要是生產，其次才是生活，商業和生活都是配套性質的，在城市中都處於一種從屬的地位。大家看到的現在美國的基礎設施，道路和橋樑，實際很多都是１９世紀的，那就是美國的大工業時代。問題在於，美國是這樣富裕起來的，快速增長，追趕成了世界第一超級大國，但美國的這種「追趕」並沒有讓它逃脱應有的命運。

大量的小鎮荒蕪，而原本曾經因為產業而興旺一時。曾經的全美前18大的城市，居然能宣布破產。基礎設施雖然建在前面，高度領先於世界，但現在殘破不堪，水泥碎裂，鏽蝕的鋼筋暴露在外，只能靠修修補補，勉強在用。貧富差距異常大，工人階級人口規模大但職業轉型很困難，居民負債不斷增長，中產階級的危機感和不滿日益強烈。很快的過去的高增長率，根本維持不了，今年有個4%的增長率，就足夠特朗普總統歡喜欲狂，大吹特吹了。以往正常年景下，美國的經濟增長率也就沉積在1%－2%左右。喜歡咬文嚼字的學者對這些問題，總說這是後工業的問題，進入了後工業時代云云，其實什麼「後不後的」，那就是必然的命運。這條道路這麼走，就必然會有這樣的結果。

對比起歐洲，雖然經濟發展在更長的周期裏面，也很慢，但卻非常穩健，這個第一類型的國家和城市，更早意識到發展速度過快不是好事，要把更多的資源，更多的資本，用於消費，用於文化，用於教育，用於生產之外但卻事關長久、事關穩定的事情，結果就是作為第一類型的歐洲，尤其是經典的老歐洲與北歐，速度上雖然要比中國慢５倍，但長久以來，它們要遠比第二類型的國家和城市發展上穩健得多，而且也未見他們因此而變得「貧窮」和「落後」。所以，發展速度快和慢是相對的，發展速度太快了，經濟危機的爆發也快，而且更加猛烈。

快與慢之間，的確是存在「似慢實快」、「似快實慢」的情況。如果速度太快了，拉出的空子就很大，問題就會成堆，這是容易理解的常理。一個城市過去是１００平方公里的建成區，現在擴張到３００平方公里的建成區，如果同樣是修地鐵，要達到同樣的通聯水平，後者的建設成本就要比前者足足高出２倍。於是沒辦法，要做到並且實現，那就只好借更多的債，吹更多的牛，這就是中國發展的複雜性。

現實中，中國實際是第二種類型的國家，中央政府希望的是向第三種類型的國家前進，這就要實現成功轉型。對於這種類型的國家和城市，那麼合理的發展方式是怎樣的呢？均衡！要均衡，就要強調穩健，「穩健派」的稱號就是這麼來的。大家可以看到，POD原則非常突出「均衡」，強調適度，強調長遠，這在歷史的窗口中觀察，是客觀而穩健的選擇。現在很多城市把「宜居」作為定位，但怎麼實現呢？看看很多城市的實際佈局和定位，搞專業城市研究的人，用不了多長時間就可輕易發現，那根本是不可能宜居的。以交通便捷性為例，一個城市，過去一天可以辦幾件事，現在一天只能辦一件事，這那裏是宜居？！嚴峻的現實表明，現在的「宜居」，就是在開玩笑，喊口號，實際是越來越不宜居了。

中國必須要向消費社會前進，這與生產沒矛盾，單一的生產，一味的生產，才是大矛盾，那是要放在全球競爭格局中衡量的大矛盾。中國一些城市規劃者最大的問題，就是以為「世界工廠」可以永生永世的做下去。所以中國的城市，今後的重大挑戰就是，這個中心，那個中心，千中心，萬中心，最重要的是建立消費中心！先得讓人能夠在城市立足、落腳，能夠讓人把心放在城市裏，能夠安全、健康和舒適的生活，這個比什麼都重要。