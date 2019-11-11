【中美貿易戰】環時：美國貶低中國經濟「自晦」是著急的表現

中美貿易戰持續。美國總統特朗普早前表示，從中國收到數千億美元，並成功把中國的供應鏈「有如雞蛋一樣被打破」，聲稱中國經濟陷入最差時期。 對此，中方官媒《環球時報》刊文稱，美國方面用貶低中國經濟來創造「自嗨」的氛圍，高官差不多天天說貿易戰和達成協議的事情，但中方很少說，「稍懂點心理學的人都知道，美方的反應是他們很著急、而非無所謂的表現。」

文章指，美方對中美談判的態度近來更加積極，顯然也與美國經濟的下行有關。（資料圖片）

文章題為〈美國撼華為難，又怎能搞垮中國供應鏈〉。當中寫道，中國的華為公司並沒有央求美方「高抬貴手」，現在「排長隊」申請免受禁令限制的都是美國公司。被放入實體清單當然會給華為造成一些困難，但這些困難遠非能夠置華為於死地的。美方的惡毒反而刺激華為更加奮發圖強。

文章反問，動用整個國家的力量連一家中國公司都打不垮，卻要聲稱把整個中國的供應鏈像雞蛋一樣敲碎了，「這樣吹牛皮是否太誇張了？」

文章認為，被放入實體清單當然會給華為造成一些困難，但這些困難遠非能夠置華為於死地的。（資料圖片）

美方談判態度愈加積極 與經濟下行有關

文章同時指出，美方對中美談判的態度近來更加積極，顯然也與美國經濟的下行有關。對經濟形勢的描述，中國官方現在絕對比美國官方要客觀、坦然得多。中國承認貿易戰帶來了負面影響，而消除影響的各種努力公開而且及時。美國方面則是遮著掩著，在大選臨近的時候，他們在政治上的壓力越來越大。

文章續指，將華為等中國公司列入實體清單，對美方的商業信譽損害將是長期的，外國公司在構建自己的供應鏈，都會對美國公司更加小心。而這一輪的中美博弈，美方把各種商業道德都踩在腳下，而且墮落到公開為破壞中國的供應鏈沾沾自喜。「在美國的戰略層面是沒有『誠信』『道德』這些概念的，這一次中國社會看得清清楚楚，想必全世界也都看清楚了。」

文章指出，對經濟形勢的描述，中國官方現在絕對比美國官方要客觀、坦然得多。中國承認貿易戰帶來了負面影響，而消除影響的各種努力公開而且及時。（資料圖片）

「一切最終都會轉換成美國政府的難題」

文章結尾道，中國是全球製造業門類最齊全的國家，不怕針對供應鏈展開的博弈，其龐大市場擁有強大的孵化力，不管缺什麼，遲早都能製造出來。「離開中國供應鏈的生產商是砍斷自己伸向未來的一隻手，它們肯定會比中國供應鏈感受到更多的疼痛。這一切最終都會轉換成美國政府的難題。」