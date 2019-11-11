中央軍委基層建設會議召開　內媒：軍隊基層反腐工作近年陸續展開

中共第十九屆四中全會後，中央軍委主席習近平及其他軍委高層再於11月8日至10日，在京西賓館召開「中央軍委基層建設會議」。 習近平強調「 要把正風肅紀反腐壓力傳導到基層」。《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」分析稱，這次會議規格高，又指在這次高規格會議召開之前，一系列與軍隊基層有關的風氣建設工作就已經在陸續展開，反腐也是近年軍隊一大重點。

中央軍委主席習近平及其他軍委高層再於11月8日至10日，在京西賓館召開「中央軍委基層建設會議」。（新華社）

在以往，高層也開過與軍​​隊基層有關的會議。公開報道顯示，在7年前（2012年7月），曾召開過全軍基層建設工作會議，時任中央軍委委員、原總政治部主任李繼耐出席會議並講話。不過，雖然都是聚焦基層，這次會議明顯規格更高。

這次會議是在十九屆四中全會之後召開的。習近平提到，（四中）全會決定專門用一個部分就堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度、確保人民軍隊忠實履行新時代使命任務進行了部署，其中很多任務的落實要從基層建設抓起。

習近平對基層建設的判斷是：這些年，強軍興軍步伐很快，我軍基層建設在使命任務要求、建設內涵、日常運行狀態、部隊組織形態、官兵成分結構、外部社會環境等方面正面臨許多新情況新變化。要科學把握、積極適應，認真解決突出矛盾和問題，推動基層建設全面進步、全面過硬。

習近平又提到：要鍛造聽黨話、跟黨走的過硬基層，確保黨對軍隊的絕對領導直達基層、直達官兵；要鍛造能打仗、打勝仗的過硬基層，使基層真正做到召之即來、來之能戰、戰之必勝；要鍛造法紀嚴、風氣正的過硬基層，以嚴明的法治和紀律凝聚鐵的意志、錘煉鐵的作風、鍛造鐵的隊伍；要加強黨對基層建設的領導。

分析稱，在這次高規格會議召開之前，一系列與軍隊基層有關的風氣建設工作就已經在陸續展開，反腐也是近年軍隊一大重點。（新華社）

軍隊基層反腐工作近年陸續展開

分析指，在這次高規格會議召開之前，一系列與軍隊基層有關的工作就已經在陸續展開。2014年11月，新華社曾在一篇報道中披露：習近平親自審定批准了全軍基層風氣建設專項檢查調研實施方案；（原）四總部和軍委紀委出台《關於加強軍隊基層風氣建設的意見》。

報道披露，上述意見「大力糾治發生在士兵身邊的不正之風，嚴肅查處收受士兵錢物、侵佔士兵利益、插手干預基層敏感事務等問題，一些長期存在的痼疾頑症得到有效遏制」。

2015年1月，習近平在視察駐昆明部隊時就強調，夯實部隊建設基礎，推動強軍目標在基層落地生根。當年2月，中央軍委印發新修訂的《軍隊基層建設綱要》。那份《綱要》明確，堅持用黨的科學理論武裝官兵。原總政組織部領導曾對解放軍報提到：「當前，意識形態領域鬥爭尖銳複雜，一些官兵對敵對勢力詆毀黨的領導缺乏政治警覺，一些同志對黨指揮槍原則缺乏深切體驗和認知，迫切要求把舉旗鑄魂作為基層建設首要任務緊抓不放」。

習近平強調：「 要把正風肅紀反腐壓力傳導到基層，深入糾治官兵身邊的『微腐敗』和不正之風，把基層搞得清清爽爽。」（新華社）

反腐為近年軍隊一大重點

此外，反腐也是一大亮點。這幾年來，一方面郭伯雄、徐才厚等軍隊「大虎」陸續被查，另一方面，基層部隊方方面面的事務，大到人財物、小到吃住行，都立起了鐵規矩，制度籠子日趨緊密和科學。

在這次會議上，習近平強調：「 要把正風肅紀反腐壓力傳導到基層，深入糾治官兵身邊的『微腐敗』和不正之風，把基層搞得清清爽爽。要深入開展尊幹愛兵、兵兵友愛活動，培養官兵甘苦與共、生死與共的革命情誼，鞏固和發展團結、友愛、和諧、純潔的內部關係。」

（《北京青年報》旗下微信公眾號「政知見」）