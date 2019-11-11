美對華話語策略重大調整　新加坡學者：旨在挑撥離間中共與人民

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前在德國出席柏林圍牆倒塌30周年紀念活動時稱，美中之爭是美國與中國共產黨之間，而非兩國間的衝突。 有學者分析指，美國官方話語策略上採取的新招及重大調整有明顯政治用意，旨在挑撥離間中國官民，預計未來將成為常態。

綜合媒體11日報道，蓬佩奧11月8日在德國發表講話警告，中國共產黨正在塑造一種新的威權主義願景，一種世界很久未見的威權。中共用於壓制本國人民的方法，與前東德的壓制可怕地相似。

蓬佩奧在德國的講話被指試圖離間中共和中國民眾。（美聯社）

對於中美是否陷入新冷戰，蓬佩奧現場回答提問時，自稱不想以冷戰說法刻劃美中衝突。他指美中衝突是與中共的衝突，不是美國與中國的衝突。他還再度刻意區分中共政權與中國人民，誇讚中國人民具有創造性、聰明，且有能力。

另外，10月30日，蓬佩奧在保守派智庫紐約哈德遜研究所發表演講時，就曾指中共政府與中國人民並非一回事，美國一直珍惜與中國人民之間的友誼。

11月4日，蓬佩奧接受福克斯新聞採訪時則說，「我們應該確保世界清楚了解中國共產黨帶來的風險，以及我們長期放任不管的嚴重後果」，「好消息是，（美國）總統特朗普（Donald Trump）意識到了這個威脅，我們正在正面回擊。」

對於蓬佩奧的系列言論，中國外交部發言人耿爽11月8日在例行記者會上批評蓬佩奧將中國人民和中共割裂對立，企圖挑撥兩者的關係。中共得到中國人民的信任和擁護，企圖割裂中國人民和中共的言行，就是對全體中國人民的挑釁，注定不會得逞。

中國外交部發言人耿爽批評蓬佩奧將中國人民和中共割裂對立，企圖挑撥兩者的關係。（資料圖片）

官媒《人民日報》11月9日發表署名「鐘聲」的評論稱，加碼批評蓬佩奧用意識形態偏見和冷戰零和博弈思維築起高牆，阻礙世界發展、時代進步，注定是徒勞的鬧劇。

對於中美之間此類較量，據新加坡《聯合早報》報道，新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江認為，這是美國一大新策略，以後在批評中國政治、人權、國內敏感問題時，預計不會使用「中國」，而會直接點名中共。

李明江分析，此舉意在弱化中共作為中國執政黨的合法性及執政地位，同時讓美國政府看似站在中國人民這一邊。「在中國執政黨、社會、人民之間打入一個楔子……說白了，就是想挑撥離間中國的執政黨和人民。」

報道指，美國和西方領導人以前大多直接批評中國。李明江則說，「西方政治精英意識到過去批評中國，反而促使中國民族主義情緒上升。中國老百姓不太能夠接受，覺得這是反華，對中國不友好，你這是為了打壓中國。」

學者指，在中美之間的較量中，美國的新招意在弱化中共作為中國執政黨的合法性及執政地位。（資料圖片）

學者：新招不會對華造成太大影響

儘管與中美貿易戰並無直接關係，但李明江認為，這套新話術毫無疑問會間接影響第一階段貿易談判，原因是這會左右中國高層決策圈對美國戰略意圖的判斷，減少中國達成協議的意願。

「從中國領導層的角度來說，這個是美國很陰險、惡毒的一個做法……想要利用話語性的策略，煽動中國的顏色革命，或者是製造社會不穩定」，李明江說。李明江認為，美國的新招應該不會對華造成太大影響，但美國領導人預計將經常使用這種策略，「恐怕是美國政治決策圈子既定的一個趨勢。」