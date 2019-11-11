行賄人受審交待甘肅火書記受賄細節：送290萬元及黃金2.5公斤

甘肅武威原書記火榮貴在一審獲刑一個多月後，他的一名行賄人曾任武威市委秘書長的張國民受審，透露向其行賄細節。

11月8日，甘肅省隴西縣人民法院一審公開開庭審理了張國民受賄、行賄一案。據庭審記錄，2011年至2012年，張國民為謀求崗位調整、職務晉升等，先後多次給予火榮貴290萬元（人民幣，下同）、黃金2.5公斤。

據公開資料，火榮貴於2010年至2017年擔任武威市委書記期間，張國民於2011年至2012年擔任武威市委秘書長。2010年1月，火榮貴由甘肅省政府副秘書長、辦公廳主任調任武威市委書記， 開始與張國民共事。次年10月，張國民進入武威市委常委班子，任市委秘書長，兼任市直機關工委書記等職。

通報指出，張國民無視紀法禁令，大搞利益輸送，破壞「親清」政商關係；踐踏國家法律，將私營企業視作「錢袋子」，肆無忌憚索賄受賄，邊索邊送，以金錢開路謀求職務晉升；且在中共十八大後不收斂、不收手、不知止，性質惡劣，情節嚴重。

11月8日，甘肅省隴西縣人民法院一審公開開庭審理了張國民受賄、行賄一案。（網絡圖片）

然而，火榮貴的行賄人並非只有張國民一人。10月15日的《檢察日報》曾披露火榮貴受賄細節。據報道，火榮貴在擔任武威市委書記的7年裏，多次收受下屬官員的賄賂。而這些官員向其行賄的原因，不僅是為了升官發財，有些純粹為了「破財免災」。

另外，向其行賄過的下屬官員費某、蘇某等人在證言中均談到，他們向火榮貴行賄不完全為了晉升，是因為害怕火榮貴在工作中故意刁難，在眾人面前羞辱、批評、辱罵自己。 一些行賄人員在向火榮貴送上賄賂後，「火書記」果然「批評少了，態度明顯好了」，有些人在職務調整上也得到了火榮貴的關照。

2018年7月13日，火榮貴落馬被查。2019年1月10日，其被通報雙開。 2019年9月26日，甘肅省定西市中級人民法院公開宣判火榮貴受賄、挪用公款、濫用職權一案。最終，火榮貴被判刑18年，並處罰金100萬元。

值得一提的是，在火榮貴被「雙開」的同一天，武威市一位原副市長被雙開，即武威市政府原副市長姜保紅。 據稱，姜保紅與火榮貴是「師兄妹」關係，二人同時被移送檢察院。姜保紅面容姣好，不僅與火書記有私情，還有報道稱，她還與數十人發生性關係。

落馬通報顯示，火榮貴是搞權色交易，姜保紅則是搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益；火榮貴是頻繁出入私人會所，姜保紅也是多次出入私人會所。