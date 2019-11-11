防務範圍覆蓋台灣　分析指解放軍蕪湖基地部署至少7架殲-20

解放軍空軍在近一個月前宣布殲-20列裝「王牌部隊」，在空軍成立70周年紀念日當天，有關該部隊裝備的殲-20數量有最新信息。 分析指殲-20至少在蕪湖基地部署有7架。蕪湖基地作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣島空域。殲-20進行執勤將大幅提升空軍在該方向上的應對威脅能力。

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綜合11月11日消息，在迎接空軍建軍節前，中國軍方公布系列宣傳片。其中一段影片顯示，在至少4架殲-20編隊飛行畫面中，一架殲-20的垂尾編號為62005。10月13日，中國空軍宣布殲-20正式列裝空軍「王牌部隊」，並配有一張垂尾編號被塗抹的殲-20起飛照。但這張照片早在7月24日就公開過，當時垂尾編號為62001。

由於這支「王牌部隊」是解放軍東部戰區空軍駐安徽蕪湖的「王海大隊」，因此編號62005、62001的殲-20同屬這支部隊。上述宣傳片實際上還出現蕪湖基地的機棚。

10月8日，官媒新華社公布一張垂尾編號為6200X（照片不清晰，最後一位數字模糊，難以辨認，故用X代替）在高原地區飛行訓練照。這架殲-20同樣被認為屬於「王海大隊」。另外，亦有中國網友公布一張垂尾編號為62007的殲-20，一旦屬實，這就意味着殲-20至少在蕪湖基地部署有7架。

今年7月，有衛星照顯示，蕪湖基地的機棚內出現至少3架殲-20。蕪湖基地作為中國空軍準前線基地，防務範圍覆蓋東海、台海方向釣魚島、台灣島空域。殲-20進行執勤將大幅提升空軍在該方向上的應對威脅能力。因此軍方稱，「王海大隊」是維護國家統一、領土完整，國家利益不受侵犯的拳頭部隊。