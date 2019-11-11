雲南城投「自曝家醜」：原董事長許雷違規乘坐飛機頭等艙222次

雲南紀委監委今天（11日）發佈消息，透露了備受外界關注的雲南城投集團的最新動態。

此消息引發了外界關注。因為這是雲南大型國企城投集團首次在省紀委監委官網上公開「自曝家醜」。

公布消息集中披露了雲南城投集團部分領導官員違規乘坐飛機頭等艙、動車一等座問題，被點名的有23人。在集團領導層面，2015年至2019年，集團領導班子成員10人違規乘坐飛機頭等艙276次，超標準金額共計307,194元人民幣。

中共反腐力度不減。（VCG）

這10人中，除了原董事長許雷外，還有2位副董事長，6位副總裁，1位工會主席：雲南城投集團原黨委書記、董事長許雷；雲南城投集團黨委副書記、副董事長、總裁楊濤；雲南城投集團黨委副書記、工會主席馮學蘭；雲南城投集團黨委委員、副總裁蔡嘉明；雲南城投集團黨委委員、副總裁楊曉軒；雲南城投集團原黨委委員、副總裁梁興超；雲南城投集團原黨委委員、副董事長張萍；雲南城投集團原副總裁王東；雲南城投集團黨委委員、副總裁馬慶亮；雲南城投集團副總裁呂韜。

雲南城投集團原黨委書記、董事長許雷於5月24日主動投案。（網上圖片）

其中，再次被點名的許雷被外界聚焦。

據云南省紀委監委披露，許雷在2015年至2019年違規乘坐飛機頭等艙222次，超標金額286,294元人民幣。

由上文可見，在2015年至2019年，該集團領導班子成員共10人一共超標的金額為超30萬元人民幣，許雷一人，就佔了超28萬人民幣。

此番許雷的問題，是首次披露。許雷， 1966年10月生，湖南嶽陽人，中共黨員，在職博士研究生學歷，1988年7月參加工作。

公開資料顯示，他在雲南省城市建設投資集團工作多年，官至黨委書記、董事長。

值得關注的是，許雷和雲南省委原書記秦光榮是老鄉。有多位知情者曾對《中國新聞週刊》表示，許雷在雲南工作時間遠遠長於秦光榮，他是在秦光榮入滇後，慢慢攀附上秦，併成為秦朋友圈中重要一員。

秦光榮擔任雲南省委書記的時間是2011年8月至2014年10月，秦光榮卸任後不久（2014年11月），許雷因「幹部選拔任用方面，沒有嚴格履行破格提拔推薦考察程序」，被處以黨內警告處分。

2019年5月9日，秦光榮主動投案，5月24日，許雷主動投案。

2019年10月21日， 中國共產黨雲南省第十屆委員會第八次全體會議審議通過了《中共雲南省委關於堅持全面從嚴治黨構建風清氣正政治生態的決定》。會議提到，要肅清秦光榮流毒，其中一個便是「堅決肅清官商不清、甘於被『圍獵』的流毒影響」。

雲南省城市建設投資集團有限公司是由雲南省國資委監管的省屬大型企業。目前擁有兩家主板上市公司（雲南城投置業股份有限公司和雲南水務產業股份有限公司），一家新三板公司（一乘股份有限公司），全資及控股40餘家二級子公司。截至2018年12月31日，該集團總資產2924.73億元人民幣。

據內媒每日經濟新聞2019年5月報道，2009年至2018年，雲南城投集團總資產由234.44億元人民幣增長至2,956.50億元人民幣，10年間增長了11.6倍。但其規模的擴大也依靠負債驅動。對應期內，其負債總額也由160.1億元人民幣增長至2,264.24億元人民幣，增長了13.14倍。

報道稱，2018年至今，雲南城投集團希望收縮和瘦身。如今，曾在全國擴張佈局的雲南城投集團提出要進一步聚焦主業。