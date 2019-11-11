四中後大陸辦涉台活動　汪洋晤「兩航起義」人員代表

由中共七常委領銜的十九屆四中全會結束後，中共總書記習近平召開涉軍會議後離開北京訪問希臘和巴西，中共政治局常委，全國政協主席汪洋11月8日 (上周五)則在北京參加「紀念『兩航』起義70周年座談會」。

汪洋11月8日在北京參加「紀念『兩航』起義70周年座談會」。（影片截圖）

11月8日，北京舉辦「紀念『兩航』起義70周年座談會」 ，負責台灣事務的中共政治局常委、政協主席汪洋，中共統戰部長尤權參加。兩航起義是指1949年11月9日，在中共直接領導下，原中國航空公司總經理劉敬宜和中央航空公司總經理陳卓林，率2000多名員工在香港起義，兩公司的12架飛機飛抵北京、天津。

座談會期間，尤權向「兩航」起義人員及家屬說，要同以中共總書記習近平為核心的中共中央保持高度一致，要心繫兩岸赤子情懷，推進國家和平統一。「兩航」起義人員代表、民航局原局長胡逸洲，原周恩來總理辦公室副主任、「兩航」起義策動者羅青長之子羅援，「兩航」起義人員代表陸家沂和張伯平等參加。

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋會見與會代表並合影留念。（新華社）

官方新華社報道顯示，國務院副總理劉鶴、政協副主席楊傳堂、蘇輝等參加活動。

在11月5日公布的四中全會決定中， 北京提到統一台灣方案雛形，即在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

不過，雖未明說，但中共始終未承諾放棄使用武力。有退役解放軍軍官在接受採訪時表示，解放軍一旦動武，會單刀直入，直接介入核心問題，把台獨勢力打崩潰，譬如斬首台獨領導人，攻擊戰略目標等。